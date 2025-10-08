باشگاه خبرنگاران جوان - ماجرای کتاب «من روسری نمی‌خواهم» درباره عروسکی است که از دست صاحبش کلافه شده و می‌خواهد برود یک مامان جدید پیدا کند. عروسک قصه فکر می‌کند روسری سر کردن خسته کننده شده و شاید مامان جدیدش بتواند بازی و کار‌های جالب تری برایش انجام بدهد، پس یک روز راه می‌افتد و از در خانه بیرون می‌رود. بیرون رفتن همانا و پیش آمدن انواع و اقسام چالش‌ها همانا...

نویسنده با انتخاب شخصیت عروسک، فضای آموزشی خوبی در مورد مفهوم حجاب و حیا شکل داده است. فضایی که در دل یک ماجرای شیرین و کودکانه بدون اغراق و مستقیم گویی می‌گذرد، اما اثرات خوبی روی ذهن بچه‌ها به جای می‌گذارد.

دختربچه‌ها خاطرات خوبی از لباس پوشیدن برای عروسکشان دارند و با قصه شیرین این کتاب حسابی لذت می‌برند. انتشارات کتاب جمکران به درستی مخاطب هدفش را در سنین مدرسه شناسایی کرده است و با یک قصه دلپذیر راهی خانه‌های ایرانی شده تا بار دیگر از یک ارزش اصیل حرف بزند.

کتاب «من روسری نمی‌خواهم» به قلم زینب علیزاده نوشابی و با تصویرگری نیلوفر مسچی با قیمت ۷۵ هزارتومان در ۲۴ صفحه تمام رنگی توسط انتشارات کتاب جمکران روانه بازار نشر شد.

یک قاچ خوشمزه از کتاب:

چه ماشین بزرگی! یعنی می‌خواهند چی درست کنند؟! اوهو اوهو... چه گرد و خاکی! وای لباس‌هایم، وای موهایم!...