همزمان با روز جهانی کودک کتاب «من روسری نمی‌خواهم» به قلم زینب علیزاده نوشابی، تصویرگری نیلوفر مسچی و با همت انتشارات کتاب جمکران راهی قفسه‌های نشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماجرای کتاب «من روسری نمی‌خواهم» درباره عروسکی است که از دست صاحبش کلافه شده و می‌خواهد برود یک مامان جدید پیدا کند. عروسک قصه فکر می‌کند روسری سر کردن خسته کننده شده و شاید مامان جدیدش بتواند بازی و کار‌های جالب تری برایش انجام بدهد، پس یک روز راه می‌افتد و از در خانه بیرون می‌رود. بیرون رفتن همانا و پیش آمدن انواع و اقسام چالش‌ها همانا...

نویسنده با انتخاب شخصیت عروسک، فضای آموزشی خوبی در مورد مفهوم حجاب و حیا شکل داده است. فضایی که در دل یک ماجرای شیرین و کودکانه بدون اغراق و مستقیم گویی می‌گذرد، اما اثرات خوبی روی ذهن بچه‌ها به جای می‌گذارد.

دختربچه‌ها خاطرات خوبی از لباس پوشیدن برای عروسکشان دارند و با قصه شیرین این کتاب حسابی لذت می‌برند. انتشارات کتاب جمکران به درستی مخاطب هدفش را در سنین مدرسه شناسایی کرده است و با یک قصه دلپذیر راهی خانه‌های ایرانی شده تا بار دیگر از یک ارزش اصیل حرف بزند.

کتاب «من روسری نمی‌خواهم» به قلم زینب علیزاده نوشابی و با تصویرگری نیلوفر مسچی با قیمت ۷۵ هزارتومان در ۲۴ صفحه تمام رنگی توسط انتشارات کتاب جمکران روانه بازار نشر شد.

یک قاچ خوشمزه از کتاب:
چه ماشین بزرگی! یعنی می‌خواهند چی درست کنند؟! اوهو اوهو... چه گرد و خاکی! وای لباس‌هایم، وای موهایم!...

برچسب ها: نشر کتاب ، حجاب
خبرهای مرتبط
معرفی کتاب؛
«قندیل»؛ خاطرات یک عضو سابق سازمان پژاک
نرخ دل کندن تنها شهید مدافع حرم سازمان انرژی اتمی روانه بازار کتاب شد!
هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب سلیمانیه با حضور ایران افتتاح شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمادگی وزارت ارشاد برای برپایی کنسرت همایون شجریان/ ساماندهی تئاتر شهر آغاز شد + فیلم
هم‌افزایی در مسیر محرومیت‌زدایی و گسترش عدالت اجتماعی
سه فیلمی که به اسکار رفتند، در روند فیلم‌های ایرانی نبودند
تفاهمنامه گردشگری ایران و عراق در بغداد امضا شد
اختتامیه مجزا برای فیلم‌های کوتاه و بلند در جشنواره کودک و نوجوان فرصتی برای ارتقاست
هم‌صدایی رادیو با مردم فارس در طرح ایران جان
سریال «کنت مونت کریستو» در شبکه چهار
«بچه‌ها بیایید تماشا»؛ هدیه شبکه تهران به کودکان پایتخت
ظرفیت مسافران عراقی از ۳.۵ به ۵ میلیون نفر افزایش می‌یابد
برادران ارغنده؛ از کارگاه پدر تا خاکریز جبهه‌ها
آخرین اخبار
«من روسری نمی‌خواهم» به بازار نشر رسید
ماهانه ۱۰۰ اثر به فهرست میراث جهانی اضافه می‌شود
نرخ دل کندن تنها شهید مدافع حرم سازمان انرژی اتمی روانه بازار کتاب شد!
«خط اول» به دومین فصل خود رسید
برادران ارغنده؛ از کارگاه پدر تا خاکریز جبهه‌ها
سه فیلمی که به اسکار رفتند، در روند فیلم‌های ایرانی نبودند
جشنواره کودک میراث فرهنگی مشترک همه دوره‌هاست
«بچه‌ها بیایید تماشا»؛ هدیه شبکه تهران به کودکان پایتخت
ظرفیت مسافران عراقی از ۳.۵ به ۵ میلیون نفر افزایش می‌یابد
هم‌افزایی در مسیر محرومیت‌زدایی و گسترش عدالت اجتماعی
تفاهمنامه گردشگری ایران و عراق در بغداد امضا شد
آمادگی وزارت ارشاد برای برپایی کنسرت همایون شجریان/ ساماندهی تئاتر شهر آغاز شد + فیلم
سریال «کنت مونت کریستو» در شبکه چهار
اختتامیه مجزا برای فیلم‌های کوتاه و بلند در جشنواره کودک و نوجوان فرصتی برای ارتقاست
هم‌صدایی رادیو با مردم فارس در طرح ایران جان
شهرک غزالی، موزه زنده تاریخ ایران است
مشاور وزیر ارشاد: بقای هر حاکمیت به ارج نهادن هنر است