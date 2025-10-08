عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستگیری تعدادی افراد مشکوک به نفوذ در جنگ ۱۲ روزه، تأکید کرد که حتی یک نفر از این افراد تبعه افغانستان نبوده و درصد قابل توجهی از آنها به نفوذی بودن خود اعتراف کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تأکید کرد که هیچ‌یک از افراد دستگیرشده به اتهام نفوذی دشمن در جنگ ۱۲ روزه، از اتباع افغانستان نبوده‌اند.

سالار ولایتمدار افزود: «ما در جنگ ۱۲ روزه و بعد از آن تعدادی افراد مشکوک به نفوذ را دستگیر کردیم که حتی یک نفر آنها از اتباع افغانستانی نبود.»

وی اضافه کرد: «در بررسی پرونده‌های این افراد مشخص شد که درصد قابل توجهی از آنها واقعاً نفوذی بودند و به نفوذی بودن خود اعتراف کردند.»

ولایتمدار همچنین در مورد تدابیر مجلس برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی گفت: قرار است با کمیسیون مشترک امنیت ملی و شوراها به‌زودی وضعیت اتباع را تعیین تکلیف کنیم و این روند سرعت پیدا کند.

برچسب ها: حمله اسرائیل به ایران ، مهاجرین افغانستانی
