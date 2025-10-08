باشگاه خبرنگاران جوان- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تأکید کرد که هیچیک از افراد دستگیرشده به اتهام نفوذی دشمن در جنگ ۱۲ روزه، از اتباع افغانستان نبودهاند.
سالار ولایتمدار افزود: «ما در جنگ ۱۲ روزه و بعد از آن تعدادی افراد مشکوک به نفوذ را دستگیر کردیم که حتی یک نفر آنها از اتباع افغانستانی نبود.»
وی اضافه کرد: «در بررسی پروندههای این افراد مشخص شد که درصد قابل توجهی از آنها واقعاً نفوذی بودند و به نفوذی بودن خود اعتراف کردند.»
ولایتمدار همچنین در مورد تدابیر مجلس برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی گفت: قرار است با کمیسیون مشترک امنیت ملی و شوراها بهزودی وضعیت اتباع را تعیین تکلیف کنیم و این روند سرعت پیدا کند.