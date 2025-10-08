وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نواحی جنوب کشور

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت : طی پنج روز آینده برای برخی نقاط مناطق جنوب شرق کشور رگبار باران و رعد و برق پیشبینی کرد.
وی ادامه داد:در پنج روز آینده در ساعات بعد از ظهر و شب در جنوب استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و برخی نقاط هرمزگان، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک پیشبینی میشود.
او بیان کرد: روزهای جمعه و شنبه در شمال استانهای آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل و جمعه تا یکشنبه در استانهای ساحلی خزر در برخی ساعات بارندگی و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی میشود.
وی ادامه داد: همچنین جمعه در شمال غرب استانهای ساحلی خزر و دامنه های جنوبی البرز و شنبه علاوه بر مناطق فوق در شمال شرق کاهش دما رخ خواهد داد.
ضیائیان توضیح داد: پنجشنبه و جمعه در استانهای غربی و دامنههای جنوبی البرز مرکزی و روز شنبه در شمال شرق و شرق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی میشود.چهارشنبه و پنجشنبه دریای عمان و جمعه و شنبه دریای خزر مواج است.