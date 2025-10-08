فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: صدا و سیما در جهاد تبیین همیشه خوش درخشیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -سردار اباذر سالاری در مراسم تجلیل از خبرنگاران و مدیران صدا و سیمای مرکز خلیج فارس گفت: در حادثه زلزله سایه خوش بندرلنگه، اتش سوزی یکی از محوطه‌های کانتینری بندر شهید رجایی و جنگ ۱۲ روزه صدا و سیما پیشتاز و مرجع خبری در اطلاع رسانی بود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام سجاد هرمزگان هم در این مراسم گفت: صدا و سیما در صف اول جهاد تبیین و روشنگری و آشکار کردن توطئه‌های رسانه‌ای دشمنان است.

حجت الاسلام و المسلمین سعید سرباز زاده افزود: تعامل صدا و سیما و سپاه امام سجاد هرمزگان ستودنی است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره نگاه تمدنی به کشور گفت: زمینه‌های نگاه تمدنی در هرمزگان فراهم است، زیرا معتقدیم هرمزگان دروازه تمدن ایرانی اسلامی است.

محسن رئیسی افزود: هویت محوری و عدالت محوری از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های تحولی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس است.

در پایان این مراسم از خبرنگاران، تهیه کنندگان و مدیران معاونت‌های صدا، سیما، خبر و گروه تلویزیونی بسیج مرکز خلیج فارس قدردانی شد.

منبع:صدا و سیما