فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: صدا و سیما در جهاد تبیین همیشه خوش درخشیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -سردار اباذر سالاری در مراسم تجلیل از خبرنگاران و مدیران صدا و سیمای مرکز خلیج فارس گفت: در حادثه زلزله سایه خوش بندرلنگه، اتش سوزی یکی از محوطه‌های کانتینری بندر شهید رجایی و جنگ ۱۲ روزه صدا و سیما پیشتاز و مرجع خبری در اطلاع رسانی بود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام سجاد هرمزگان هم در این مراسم گفت: صدا و سیما در صف اول جهاد تبیین و روشنگری و آشکار کردن توطئه‌های رسانه‌ای دشمنان است.

حجت الاسلام و المسلمین سعید سرباز زاده افزود: تعامل صدا و سیما و سپاه امام سجاد هرمزگان ستودنی است.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره نگاه تمدنی به کشور گفت: زمینه‌های نگاه تمدنی در هرمزگان فراهم است، زیرا معتقدیم هرمزگان دروازه تمدن ایرانی اسلامی است.

محسن رئیسی افزود: هویت محوری و عدالت محوری از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های تحولی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس است.

در پایان این مراسم از خبرنگاران، تهیه کنندگان و مدیران معاونت‌های صدا، سیما، خبر و گروه تلویزیونی بسیج مرکز خلیج فارس قدردانی شد.

منبع:صدا و سیما

برچسب ها: تجلیل از خبرنگاران ، سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان ، صداوسیما مرکز خلیج فارس
خبرهای مرتبط
تجلیل از خبرنگاران حوزه سلامت+عکس
تجلیل از خبرنگاران صدا و سیمای مرکز خلیج فارس + عکس وفیلم
گزارش تصویری از آئین تجلیل از خبرنگاران قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه در بندرعباس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استاندار هرمزگان: روستاهای هرمزگان ظرفیت برندسازی جهانی دارند
برداشت با کیفیت‌ترین خرمای کشور در هرمزگان
«حال خوش زندگی»؛ ساحل بندرعباس غرق در شور کودکانه شد 
آخرین اخبار
«حال خوش زندگی»؛ ساحل بندرعباس غرق در شور کودکانه شد 
برداشت با کیفیت‌ترین خرمای کشور در هرمزگان
استاندار هرمزگان: روستاهای هرمزگان ظرفیت برندسازی جهانی دارند