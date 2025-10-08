باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پارلمان آلمان امروز برنامه «شهروندی سریع» را برای مهاجرانی که به این کشور می‌آیند، لغو کرد؛ اقدامی که نشان دهنده تغییر سریع اوضاع مهاجرت در این کشور اروپایی است.

این برنامه به مهاجرانی که در «ادغام اجتماعی» بهتر عمل می‌کردند، اجازه می‌داد به جای ۵ سال، در ۳ سال شهروند آلمان شوند. اقداماتی مانند یادگیری زبان، مشارکت در جامعه، داشتن شغل و تعامل مثبت با جامعه محلی از جمله امتیازات در این برنامه بود.

نگرش‌ها نسبت به مهاجرت در آلمان به طرز چشمگیری رو به وخامت گذاشته است. این تغییر به حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» که ضد مهاجرت است، کمک کرده تا در برخی از نظرسنجی‌ها در رتبه اول قرار گیرد.

منبع: رویترز