باشگاه خبرنگاران جوان- امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به دعوت رسمی همتای هندی خود، امروز چهارشنبه عازم دهلی‌نو شد.

ضیا احمد تکل، رئیس روابط عامه وزارت خارجه، اعلام کرد که متقی در این سفر با جی شنکار، وزیر امور خارجه هند، و دیگر مقامات این کشور دیدار خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، طرفین درباره مسائل گوناگون سیاسی، اقتصادی، تجاری و همچنین گسترش روابط افغانستان با منطقه گفت‌وگو خواهند کرد.

این سفر در حالی صورت می‌گیرد که سرپرست وزارت خارجه طالبان به تازگی از سفر خود به روسیه برای شرکت در نشست فرمت مسکو بازگشته است.