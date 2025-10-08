سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان راهی چین شد

باشگاه خبرنگاران جوان- نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، عصر امروز ۱۶ مهر به منظور شرکت در یازدهمین مجمع بین‌المللی سازمان جهانی بخش های آزاد، به کشور چین سفر کرد.

این مجمع از تاریخ ۱۰ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ در استان هاینان چین برگزار می‌شود و تحت عنوان «دروازه‌هایی به‌سوی شکوفایی جهانی، تجارت و نوآوری پایدار» به بررسی نقش بخش های آزاد، توسعه همکاری‌ها، تبادل تجربیات و تقویت روابط اقتصادی میان کشورها می‌پردازد.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان به دعوت رسمی مسئولان این سازمان در نشست وزیران شرکت کرده و سخنرانی و ملاقات‌های دوجانبه با وزرای شرکت‌کننده خواهد داشت.

شایان ذکر است که دهمین دوره این کنگره سال گذشته در شهر دبی برگزار شده بود.