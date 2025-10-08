باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - باراک راوید، خبرنگار آکسیوس به نقل از یک منبع آشنا با مذاکرات آتشبس غزه گفت که میانجیگران قطری معتقدند که میتوان تا روز جمعه به توافق رسید.
به طور جداگانه، یک منبع در کاخ سفید نیز گفت که «پیشرفت خوبی» در مذاکرات حاصل شده و توافق میتواند ظرف «چند روز آینده» حاصل شود.
یک منبع صهیونیست نیز به این خبرنگار گفت که «پیشرفت حاصل شده» و مقامات اسرائیلی «خوشبینی محتاطانهای» دارند.
ساعتی پیش، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه به خبرنگاران گفت که اگر (رژیم) اسرائیل و جنبش حماس تا ساعاتی دیگر به توافق برسند، آتشبس میتواند همین امشب اعلام شود. به گفته فیدان، مذاکرات بر چهار محور آزادی اسرا، خطوط عقبنشینی نظامیان اسرائیلی، کمکهای بشردوستانه و شرایط آتشبس احتمالی متمرکز است و تا کنون «پیشرفتهای زیادی» حاصل شده است.
مذاکرات آتشبس غزه در شرم الشیخ مصر در حال برگزاری است و شمار زیادی از مقامات بینالمللی از مصر، ترکیه، قطر و آمریکا در آن حضور دارند. این مذاکرات بر اساس طرح ۲۰ بندی ارائه شده از سوی دونالد ترامپ پیش میرود. بخش ابتدایی این طرح مربوط به تبادل اسرا است که «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا آن را بخش آسانتر طرح توصیف کرده است. تعدادی از بندهای این طرح نیز مربوط به آینده غزه است که نیاز به بررسی و گفتوگوهای بیشتر دارد.
منبع: آکسیوس