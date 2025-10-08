رئیس مجلس ادعا‌های مداخله‌جویانه و بی‌اساس بیانیه مشترک نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا راجع به جزایر سه گانه را به شدت محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس در واکنش به ادعا‌های مطرح شده در بیانیه مشترک نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا راجع به جزایر سه گانه نوشت: ادعا‌های مداخله‌جویانه و بی‌اساس مطرح شده در بیانیه مشترک نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا، از جمله تکرار ادعای پوچ راجع به جزایر همیشه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسی را بشدت محکوم می‌کنیم. تمامیت ارضی ایران با خون صد‌ها هزار جوان برومند این آب و خاک امضا و تثبیت شده است و ملت ایران بر سر آن با هیچ متوهمی کوچکترین مماشاتی نمی‌کند.

برچسب ها: قالیباف ، شورای همکاری خلیج فارس
خبرهای مرتبط
استفاده غرب از مذاکره به عنوان فریب برای محدود کردن توان دفاعی ایران
بقائی: ادعا‌های واهی درباره جزایر سه‌گانه بی‌ارزش و دخالت اروپا در خلیج فارس فتنه‌انگیز است
دیدار وزیر امور خارجه با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نیروی دریایی ۴ کشور ساحلی خزر سند همکاری راهبردی امضا کردند
واکنش پزشکیان به درخواست خبرنگاران برای برگزاری نشست خبری
راهپیمایی «بشارت نصر» جمعه در سراسر کشور برگزار می‌شود
عراقچی: تماسی با ویتکاف نداشته‌ام
بررسی دوفوریتی طرح استفساریه انتخابات تناسبی شورا‌ها در مجلس
فرمانده کل سپاه: هرگونه خطای دشمنان در خلیج فارس با پاسخی قاطع مواجه می‌شود
احضار سفرا و روسای نمایندگی‌های اروپایی به وزارت خارجه
افرادی که قصد داوطلبی در انتخابات شوراها را دارند تا ۲۷ مهر برای استعفا فرصت دارند
پیام وزیر خارجه ایران به همتای کویتی تقدیم شد
انصاری: دستمان برای پیگیری حقوقی جنایات رژیم اسرائیل بازتر شده است
آخرین اخبار
دیپلماسی استانی و فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی در دستور کار دولت است
توضیح سخنگوی دولت درباره زمان اجرای تغییر در سازمان امور عشایر ایران
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان
آغاز پرداخت بدهی مالیاتی بانک رفاه کارگران با پیگیری دیوان محاسبات کشور
عارف: هیچ تصمیمی برای انحلال سازمان امور عشایر گرفته نشده است
آیت‌الله جنتی: اتحاد دولت‌های اسلامی تنها راه رهایی از استعمار است
پیام وزیر خارجه ایران به همتای کویتی تقدیم شد
نیروی دریایی ۴ کشور ساحلی خزر سند همکاری راهبردی امضا کردند
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج علی اکبری اقامه می‌شود
انصاری: دستمان برای پیگیری حقوقی جنایات رژیم اسرائیل بازتر شده است
تذکر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به مجلس در زمینه طرح استیضاح وزرا
پیام رئیس‌جمهور برای تجلیل از موکب‌داران اربعین ۱۴۰۴
واکنش پزشکیان به درخواست خبرنگاران برای برگزاری نشست خبری
عراقچی: تماسی با ویتکاف نداشته‌ام
مذاکرات دوجانبه امیر دریادار ایرانی با فرماندهان نیروی دریایی آذربایجان و قزاقستان
احضار سفرا و روسای نمایندگی‌های اروپایی به وزارت خارجه
اعلام وصول طرح تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید در مجلس
فرمانده کل سپاه: هرگونه خطای دشمنان در خلیج فارس با پاسخی قاطع مواجه می‌شود
بررسی دوفوریتی طرح استفساریه انتخابات تناسبی شورا‌ها در مجلس
جنگ طلب نیستیم، اما دستمان بر روی ماشه است
راهپیمایی «بشارت نصر» جمعه در سراسر کشور برگزار می‌شود
افرادی که قصد داوطلبی در انتخابات شوراها را دارند تا ۲۷ مهر برای استعفا فرصت دارند
قالیباف: دولت برای انحلال یا ادغام سازمان عشایری باید به مجلس لایحه بدهد
تشکیل کمیته قدرت نرم و مقابله با تهدیدات شناختی در کمیسیون امنیت ملی مجلس
طوفان‌الاقصی جدول محاسبات استکبار جهانی را برهم زد/ ملت ایران بر سر تمامیت ارضی کوچکترین مماشاتی نمی‌کند
آمریکا و رژیم صهیونیستی در صورت خطای محاسباتی پاسخ کوبنده‌تری خواهند گرفت
طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۶ مهر
نشست هم‌اندیشی فعالان سیاسی و اقتصادی برای اجرای پروژه خط ریلی شیراز به بوشهر و عسلویه
پزشکیان: تبلیغات منفی علیه ایران مبنای واقعی ندارد