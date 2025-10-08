باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در یک برنامه تلویزیونی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از سرقت گفت: بارها توصیه کردهایم که منازل باید به گونهای طراحی شوند که امنیت لازم را داشته باشند؛ از جمله استفاده از در ضدسرقت، دوربین مداربسته و سیستم دید در شب، تا هم از وقوع سرقت پیشگیری شود و هم در صورت وقوع، همکاران بتوانند سریعتر موضوع را پیگیری و کشف کنند.
وی افزود: متأسفانه هنوز فرهنگ نادرستی در جامعه وجود دارد و برخی تصور میکنند داشتن گاوصندوق در منزل، به معنای حفظ کامل اموالشان است؛ در حالی که این باور اشتباه است. بسیاری از سارقان حرفهای هنگام ورود، گاوصندوق را یا تخریب میکنند یا بهطور کامل با خود میبرند و اموال داخل آن را سرقت میکنند.
سردار ولیپور گودرزی تأکید کرد: مردم باید بدانند که گاوصندوقهای خانگی جای امنی برای نگهداری طلا، جواهرات و اشیای قیمتی نیستند و تنها برای نگهداری مدارک و اسناد شخصی مناسباند.
منبع: مهر