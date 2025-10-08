رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، از راه‌اندازی ۳ خدمت برخط نظام وظیفه عمومی در سامانه سخا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار رحمان علیدوست، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا در یک برنامه خبری اعلام کرد: سه خدمت سازمان نظام وظیفه به‌صورت برخط (آنلاین) ارائه می‌شود. این خدمات شامل ثبت معافیت تحصیلی، دریافت گواهی معافیت و ثبت درخواست معافیت دانشجویان دانشگاه‌های خارج از کشور است که هم‌اکنون از طریق سامانه سخا امکان‌پذیر شده است.

وی افزود: متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه سخا درخواست‌های خود را ثبت کنند. همچنین با دریافت اطلاعات از وزارت آموزش و پرورش و انتقال آن به سامانه سازمان وظیفه عمومی، برای دانش‌آموزانی که درخواست خود را ثبت کرده‌اند، معافیت تحصیلی به‌صورت خودکار صادر می‌شود.

سردار علیدوست تأکید کرد: با راه‌اندازی این زیرساخت و سامانه جدید، دیگر نیازی به مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک پلیس (پلیس+۱۰) وجود ندارد و تمام مراحل به شکل الکترونیکی انجام می‌شود.

منبع: مهر

برچسب ها: سازمان وظیفه عمومی ، فراجا
خبرهای مرتبط
نیروی انتظامی مقتدرانه در مرز‌ها از حریم کشور دفاع می‌کند/ عزت کشور را مدیون شهدای فراجا هستیم
دستگیری ۳۲۰ مالخر در طرح دو روزه سراسری پلیس آگاهی
همکاری قوه قضاییه و فراجا سبب ارتقای سرمایه‌های اجتماعی می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز جمع‌آوری خودرو‌های رهاشده در معابر تهران از ۱۹ مهر
ضاربان ۲ بانوی تکنیسین اورژانس بازداشت شدند
حادثه سقوط بالگرد در حال بررسی است
جزئیات جدید از زمان و نحوه پیش ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵
مراسم تشییع پیکر شهید کاپیتان «محسن مهراب‌زاده» برگزار شد
دستگیری ۳۲۰ مالخر در طرح دو روزه سراسری پلیس آگاهی
احداث ۸ بوستان بزرگ فرامنطقه‌ای در تهران
هنوز علت سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانكوه مشخص نیست/جذب ۶ هزار نیروی جدید
یک قدم تا مرگ به خاطر ساعت طلا
لزوم دوری والدین از تلاش برای قهرمان‌سازی فرزندان + فیلم
آخرین اخبار
ارائه ۳ خدمت جدید نظام وظیفه به‌صورت برخط
گاوصندوق‌های خانگی محل امنی برای نگهداری طلا و جواهرات نیست
توضیحات مرکز رسانه قوه قضاییه درباره بازنشر یک نقل قول در مورد اموال بابک زنجانی
افتتاح ۲۸ خانه جوان تا پایان سال
پیشنهاد تشکل‌های مردمی مبنای اقدام مشترک دستگاه‌های دولتی خواهد بود
نیروی انتظامی مقتدرانه در مرز‌ها از حریم کشور دفاع می‌کند/ عزت کشور را مدیون شهدای فراجا هستیم
دسترسی کودکان به درمان تخصصی با فناوری رادیولوژی از راه دور فراهم شد
اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۴
دستگیری ۳۲۰ مالخر در طرح دو روزه سراسری پلیس آگاهی
آغاز به کار ۱۰۰ دستگاه تاکسی برقی در محدوده مرکزی پایتخت
محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی از ۱۶ تا ۱۹ مهر اعلام شد
جاده چالوس از ساعت ۱۸ یکطرفه می‌شود
خدمت به زائران اربعین سرمایه‌گذاری در راه خداست/ اربعین، یادگار شهدا و حاج قاسم است
آغاز جمع‌آوری خودرو‌های رهاشده در معابر تهران از ۱۹ مهر
همکاری قوه قضاییه و فراجا سبب ارتقای سرمایه‌های اجتماعی می‌شود
مخاطرات نابودی محیط‌زیست را به کودکان آموزش دهیم
تأکید فرماندار تهران بر لزوم رعایت مهلت قانونی استعفا از سوی داوطلبان انتخابات شورا‌ها
افزوده شدن ۲۶۲۴ متر مربع به عرصه بازار‌های میوه و تره‌بار شهر تهران
تخصیص ۳۹۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال جوانان با همکاری وزارت ورزش و جوانان و بانک توسعه تعاون
۲۲ عملیات امدادونجات در تهران طی یک هفته گذشته
افزایش ظرفیت‌های ناوگان حمل ونقلی با ورود ۶۰ دستگاه تاکسی از ابتدای امسال
اقدامات موثر برای کاهش بازماندگان از تحصیل در دستور کار دولت است
حادثه سقوط بالگرد در حال بررسی است
احداث ۸ بوستان بزرگ فرامنطقه‌ای در تهران
پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران ۲ ماه پس از تاکید رئیس قوه قضاییه
مراسم تشییع پیکر شهید کاپیتان «محسن مهراب‌زاده» برگزار شد
ارائه آموزش‌های مهارت شغلی به بیش از ۲۹هزار نوجوان و جوان
هنوز علت سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانكوه مشخص نیست/جذب ۶ هزار نیروی جدید
جنگ با استکبار را تا برافراشته شدن پرچم حق ادامه می‌دهیم
تهران صاحب متولی گردشگری شد