باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار رحمان علیدوست، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا در یک برنامه خبری اعلام کرد: سه خدمت سازمان نظام وظیفه بهصورت برخط (آنلاین) ارائه میشود. این خدمات شامل ثبت معافیت تحصیلی، دریافت گواهی معافیت و ثبت درخواست معافیت دانشجویان دانشگاههای خارج از کشور است که هماکنون از طریق سامانه سخا امکانپذیر شده است.
وی افزود: متقاضیان میتوانند از طریق سامانه سخا درخواستهای خود را ثبت کنند. همچنین با دریافت اطلاعات از وزارت آموزش و پرورش و انتقال آن به سامانه سازمان وظیفه عمومی، برای دانشآموزانی که درخواست خود را ثبت کردهاند، معافیت تحصیلی بهصورت خودکار صادر میشود.
سردار علیدوست تأکید کرد: با راهاندازی این زیرساخت و سامانه جدید، دیگر نیازی به مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک پلیس (پلیس+۱۰) وجود ندارد و تمام مراحل به شکل الکترونیکی انجام میشود.
منبع: مهر