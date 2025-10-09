کارگردان فیلم «دست ناپیدا» در واکنش به فیلم‌های مبتذل سینمایی گفت: سینمای ابتذال ما به بازار سرمایه متصل است مانند صهیونیست‌ها.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - انسیه شاه‌حسینی، کارگردان سینما در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان از جدیدترین آثار تلویزیونی خود خبر داد و از وضعیت سینمای کشور انتقاد کرد.

شاه‌حسینی با بیان اینکه در حال حاضر، اکران فیلم «دست ناپیدا» در تهران به اتمام رسیده و در شهرستان‌ها در حال اکران است، گفت: جدیدترین پروژه‌ام یک سریال بیش از ۱۵۰ قسمتی است، که برای تلویزیون در نظر گرفته‌ام. با توجه به حوزه آفت‌زده سینما مصمم شدم که تلویزیون بهترین فضا برای نمایش فیلم‌های امثال من است. چون ما در سینما امکان دیده شدن نداریم و اکنون تلویزیون بهترین پناهگاه است، تا صحبت کنیم. در سینما سخنان ما را نمی‌شنوند. به عبارتی سینما به ما نمی‌دهند. 

کارگردان فیلم «دست ناپیدا» ادامه داد: از آنجایی که من خبرنگار جنگی بودم، این فیلمنامه تمام هشت سال جنگ را در بر می‌گیرد. بنابراین، ساخت آن می‌تواند بسیار سنگین و طولانی شود. نگارش و تحقیق فیلمنامه با خودم است و چون درباره خاطراتم است، نگارشش آنچنان وقتم را نمی‌گیرد. داستان این فیلمنامه هم جدید و برای تماشاچیان جذاب است. ما در آن هم جنگ را می‌بینیم، هم خانواده. من خانواده را در دل جنگ بردم، تا برای تماشاچیان جذاب باشد. 

وی دلیل عدم توجه سینما به مضامین اخلاقی و بها دادن به فیلم‌های کمدی سخیف را بی‌توجهی مدیران و گستاخی برخی افراد دانست، که پول‌هایشان از خارج از کشور می‌آید. 

او بیان کرد: امیدوارم روزی برسد که تماشاچیان به آن مرحله از انتخاب برسند، که دست به انتخاب چنین فیلم‌هایی نزنند. وقتی کسی پای این نوع فیلم‌ها ننشیند، چنین فیلم‌هایی هم ساخته نمی‌شود. این وضعیت از دست مدیران خارج شده است. هیچ مدیر فرهنگی توان ایستادن در مقابله با این جریان را ندارد؛ چراکه سینمای ابتذال ما به بازار سرمایه متصل است. مانند صهیونیست‌ها! اسرائیل به بازار سرمایه متصل است، که چنین اتفاقاتی در حال رخ دادن است.

شاه‌حسینی تاکید کرد: تنها چیزی که می‌تواند این ارتباط را قطع کند، تماشاچیان آگاه است. امیدوارم تماشاچیان به آگاهی و بیزاری برسند. وقتی آنها فیلم‌های مبتذل را تماشا نکنند، ساخته هم نخواهد شد. آن وقت مدیران متوجه خواهند شد چه وضعیتی رخ داده و سراغ فیلمسازانی امثال من خواهند آمد و می‌بینند داروی سینما نزد امثال ما و تفکر ماست. این اتفاق هم به زودی رخ می‌دهد. چون ابتذال ویرانگر است و هر ویرانگری زیاد دوام نخواهد داشت.

در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
انسیه شاه‌حسینی: گرمای هوا سخت‌ترین قسمت «دست ناپیدا» بود
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
شاه حسینی: «به کودکان شلیک نکنید» کلید می‌خورد
