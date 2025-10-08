باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل روابطعمومی سازمان صداوسیما، بعدازظهر روز چهارشنبه، ۱۶ مهر، با حضور در ساختمان روزنامه جامجم، ضمن بازدید از بخشهای مختلف این مجموعه، با یوسف غروی قوچانی، مدیرمسئول روزنامه، دیدار و گفتوگو کرد.
حسین قرایی با حضور در تحریریه و گفتوگو با خبرنگاران و سردبیران – بهویژه گروه رسانه – از نزدیک در جریان روند تولید محتوا و فعالیتهای این رسانه قرار گرفت.
وی با اشاره به نقش روزنامه جامجم در تکمیل حلقه ارتباطی رسانه ملی با مخاطبان، حکمرانی رسانه را وابسته به اطلاعرسانی هدفمند و مستمر درباره چشمانداز آینده رسانه، کیفیت تولیدات و کارکردهای رسانه در تقویت گفتوگوی بین مردم و سیاستگذاران دانست.
مدیرکل روابطعمومی رسانه ملی همچنین بر لزوم همافزایی و تقویت تعامل مؤثر این جریده با صف و ستاد سازمان تأکید و از زحمات گروه رسانه و سایر دستاندرکاران روزنامه جامجم در اطلاعرسانی و انعکاس خدمات رسانه ملی به مخاطبان قدردانی کرد.
منبع: رسانه ملی