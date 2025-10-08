مدیرکل روابط‌عمومی سازمان صداوسیما، با حضور در ساختمان روزنامه جام‌جم، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه، با مدیرمسئول روزنامه، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل روابط‌عمومی سازمان صداوسیما، بعدازظهر روز چهارشنبه، ۱۶ مهر، با حضور در ساختمان روزنامه جام‌جم، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه، با یوسف غروی قوچانی، مدیرمسئول روزنامه، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

حسین قرایی با حضور در تحریریه و گفت‌و‌گو با خبرنگاران و سردبیران – به‌ویژه گروه رسانه – از نزدیک در جریان روند تولید محتوا و فعالیت‌های این رسانه قرار گرفت.

وی با اشاره به نقش روزنامه جام‌جم در تکمیل حلقه ارتباطی رسانه ملی با مخاطبان، حکمرانی رسانه را وابسته به اطلاع‌رسانی هدفمند و مستمر درباره چشم‌انداز آینده رسانه، کیفیت تولیدات و کارکرد‌های رسانه در تقویت گفت‌وگوی بین مردم و سیاست‌گذاران دانست.

مدیرکل روابط‌عمومی رسانه ملی همچنین بر لزوم هم‌افزایی و تقویت تعامل مؤثر این جریده با صف و ستاد سازمان تأکید و از زحمات گروه رسانه و سایر دست‌اندرکاران روزنامه جام‌جم در اطلاع‌رسانی و انعکاس خدمات رسانه ملی به مخاطبان قدردانی کرد.

منبع: رسانه ملی

برچسب ها: سازمان صدا و سیما ، رسانه ملی
خبرهای مرتبط
«سفر به خیر»؛ روایت خدمات پلیس راه و ترویج فرهنگ رانندگی ایمن از شبکه دو
هم‌صدایی رادیو با مردم فارس در طرح ایران جان
جبلی در نشستی با رئیس بنیاد مستضعفان تأکید کرد:
هم‌افزایی در مسیر محرومیت‌زدایی و گسترش عدالت اجتماعی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمادگی وزارت ارشاد برای برپایی کنسرت همایون شجریان/ ساماندهی تئاتر شهر آغاز شد + فیلم
هم‌افزایی در مسیر محرومیت‌زدایی و گسترش عدالت اجتماعی
سه فیلمی که به اسکار رفتند، در روند فیلم‌های ایرانی نبودند
تفاهمنامه گردشگری ایران و عراق در بغداد امضا شد
اختتامیه مجزا برای فیلم‌های کوتاه و بلند در جشنواره کودک و نوجوان فرصتی برای ارتقاست
هم‌صدایی رادیو با مردم فارس در طرح ایران جان
سریال «کنت مونت کریستو» در شبکه چهار
«من روسری نمی‌خواهم» به بازار نشر رسید
«بچه‌ها بیایید تماشا»؛ هدیه شبکه تهران به کودکان پایتخت
برادران ارغنده؛ از کارگاه پدر تا خاکریز جبهه‌ها
آخرین اخبار
۶۴.۲ درصد مردم مخاطب هفته «اصفهانِ ایران» شدند + فیلم
بازدید مدیرکل روابط‌عمومی صداوسیما از روزنامه جام‌جم
«من روسری نمی‌خواهم» به بازار نشر رسید
ماهانه ۱۰۰ اثر به فهرست میراث جهانی اضافه می‌شود
نرخ دل کندن تنها شهید مدافع حرم سازمان انرژی اتمی روانه بازار کتاب شد!
«خط اول» به دومین فصل خود رسید
برادران ارغنده؛ از کارگاه پدر تا خاکریز جبهه‌ها
سه فیلمی که به اسکار رفتند، در روند فیلم‌های ایرانی نبودند
جشنواره کودک میراث فرهنگی مشترک همه دوره‌هاست
«بچه‌ها بیایید تماشا»؛ هدیه شبکه تهران به کودکان پایتخت
ظرفیت مسافران عراقی از ۳.۵ به ۵ میلیون نفر افزایش می‌یابد
هم‌افزایی در مسیر محرومیت‌زدایی و گسترش عدالت اجتماعی
تفاهمنامه گردشگری ایران و عراق در بغداد امضا شد
آمادگی وزارت ارشاد برای برپایی کنسرت همایون شجریان/ ساماندهی تئاتر شهر آغاز شد + فیلم
سریال «کنت مونت کریستو» در شبکه چهار
اختتامیه مجزا برای فیلم‌های کوتاه و بلند در جشنواره کودک و نوجوان فرصتی برای ارتقاست
هم‌صدایی رادیو با مردم فارس در طرح ایران جان
شهرک غزالی، موزه زنده تاریخ ایران است
مشاور وزیر ارشاد: بقای هر حاکمیت به ارج نهادن هنر است