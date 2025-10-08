باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
برای ۷۳۱ روزی که کودکی نکردند + فیلم

هر ۱۷ دقیقه، یک کودک در غزه کشته یا زخمی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از ۲۰ هزار کودک در غزه شهید شدند، کودکانی که ۲ سال همه روزهایشان مرگ است.

 

