برای ۷۳۱ روزی که کودکی نکردند + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f2\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u06a9\u0648\u062f\u06a9 \u062f\u0631 \u063a\u0632\u0647 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0634\u062f\u0646\u062f\u060c \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u06f2 \u0633\u0627\u0644 \u0647\u0645\u0647 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0645\u0631\u06af \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n