باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -قانونگذاران اسپانیایی، قانون تحریم تسلیحاتی رژیم اسرائیل را که «پدرو سانچز» نخست وزیر این کشور برای پایان دادن به «نسلکشی در غزه» ارائه کرده، تصویب کردند.
پارلمان اسپانیا با ۱۷۸ رأی موافق در مقابل ۱۶۹ رأی مخالف، از این قانون حمایت کرد.
این فرمان، هرگونه صادرات تجهیزات، محصولات یا فناوری نظامی به تلآویو و واردات چنین کالاهایی از این رژیم را ممنوع میکند. همچنین ترانزیت سوخت هواپیما با کاربرد نظامی بالقوه را غیرقانونی اعلام میکند.
دولت اسپانیا میگوید که از زمان آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، خرید سلاح از رژیم اسرائیل یا فروش آنها به این رژیم را ممنوع کرده است. اما نخست وزیر اسپانیا ماه گذشته فرمانی را برای «تثبیت قانونی» این تحریم اعلام کرد.
سانچز، اولین رهبر اروپایی است که رژیم اسرائیل را به ارتکاب «نسلکشی» در غزه متهم کرده است. او همچنین بهطور رسمی از اتحادیه اروپا درخواست کرده تا توافقنامه همکاری خود با اسرائیل را تعلیق کند.
منبع: الجزیره