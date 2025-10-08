باشگاه خبرنگاران جوان _ امروز در آیینی با حضور جمعی از مدیران استانی و خیرین، تعداد ۲۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند تحت پوشش بهزیستی قم اهدا شد.

حجت‌الله محمدزاده سرپرست بهزیستی قم در این آیین با تبریک پیوند زوج‌های جوان و ابراز خرسندی از تداوم برنامه‌های حمایتی این نهاد اظهار کرد: امیدآفرینی و خبر‌های خوش، بهترین هدیه این روز‌ها به مردم است و یکی از مأموریت‌های اصلی بهزیستی در راستای تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت و تحکیم بنیان خانواده، اجرای برنامه‌هایی همچون ازدواج و فرزندآوری است.

وی افزود: به لطف خدا و با تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در معاونت مشارکت‌های مردمی و همراهی خیرین نیکوکار، تاکنون دو مرحله از این طرح اجرا شده است؛ نخستین مرحله در اواخر خرداد با اهدای ۱۵ سری جهیزیه برگزار شد و امروز نیز ۲۰ سری دیگر به زوج‌های جوان اهدا می‌شود.

سرپرست بهزیستی قم با قدردانی از خیرین نیک‌اندیش استان تصریح کرد: خیرین قم در تمامی ایام و مناسبت‌ها حامی همیشگی بهزیستی هستند و امروز نیز با مشارکت آنان، جهیزیه ۲۰ زوج جوان فراهم و تحویل شد. تا پایان سال جاری، با توکل بر خداوند و استمرار حمایت خیرین و مؤسسات خیریه، سایر نوعروسان در نوبت نیز از این کمک‌ها بهره‌مند خواهند شد.

وی اعلام کرد: ارزش هر سری جهیزیه اهدا شده بالغ بر ۶۰ میلیون تومان است. وی ضمن قدردانی از سخاوت و همت والای خیرین بزرگوار، از آنان به‌عنوان پشتوانه‌ای مؤثر در تداوم خدمات حمایتی به جامعه هدف یاد کرد.

منبع:بهزیستی قم