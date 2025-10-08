باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سعید شجاعی معاون وزیر صمت در هوشمندسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: وزارت صمت سه سناریو برای مقابله با اسنپ بک و مکانیسم ماشه طراحی کرده است که عبارت از شرایط واقع‌بینانه،شرایط بدبینانه شرایط پیش‌بینی شده است.

وی در خصوص هدف‌گذاری اصلی در هر سه سناریو گفت: یکی از این سناریو ها مربوط به حفظ جریان ارزآوری به کشور است و تمرکز بر صنایعی که قابلیت ارزآوری دارند و حفظ جریان تولید در این صنایع از مهم ترین اقدامات در این بخش است.

او بیان کرد:تأمین مایحتاج خانوار وحفظ خطوط تولید در هر شرایطی برای تأمین مایحتاج خانوارها، که به حوزه تأمین این مایحتاج مربوط می‌شود.