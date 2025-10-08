معاون وزیر صمت گفت: وزارت صمت برای مقابله با اسنپبک برنامه ریزی کرده وجریان ارزآوری حفظ می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سعید شجاعی معاون وزیر صمت در هوشمندسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: وزارت صمت سه سناریو برای مقابله با اسنپ بک و مکانیسم ماشه طراحی کرده است که عبارت از شرایط واقع‌بینانه،شرایط بدبینانه  شرایط پیش‌بینی شده است.

وی در خصوص  هدف‌گذاری اصلی در هر سه سناریو  گفت: یکی از این سناریو ها مربوط به حفظ جریان ارزآوری به کشور است و  تمرکز بر صنایعی که قابلیت ارزآوری دارند و حفظ جریان تولید در این صنایع از مهم ترین اقدامات در این بخش است.

او بیان کرد:تأمین مایحتاج خانوار وحفظ خطوط تولید در هر شرایطی برای تأمین مایحتاج خانوارها، که به حوزه تأمین این مایحتاج مربوط می‌شود.

 

برچسب ها: وزارت صمت ، تولید
خبرهای مرتبط
ایرانیان مقیم خارج از کشور چه خودرو‌های می‌توانند وارد کنند؟+ عکس
دلایل افزایش قیمت برنج پاکستانی در بازار چیست؟
راه‌اندازی سامانه پایش هوشمند ملی برای تردد ناوگان جاده‌ای
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قرعه کشی محصولات ایران خودرو آغاز شد
بازگشت یکی از پیشرفته‌ترین واحد‌های نیروگاهی کشور به مدار تولید به دست متخصصان داخلی
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۶ مهر ماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴
اطلاعیه شرکت ملی نفت ایران درباره رای دادگاه انگلیس
کشف ۱۰ هزار میلیارد فوت مکعب گاز در میدان پاژن
ایرانیان مقیم خارج از کشور چه خودرو‌های می‌توانند وارد کنند؟+ عکس
قد دماوند کوتاه نشده است
تاخیر ۱۲ ساعته پرواز زاهدان- مشهد آسمان/ شرکت هواپیمایی آسمان پرواز را ابطال نمی‌کند
تعمیرات ۴ فاز پارس جنوبی با موفقیت به اتمام رسید
آخرین اخبار
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نواحی جنوب کشور
شناسایی ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر طی دو ماه گذشته
تمهیدات بانک مرکزی برای خسارت دیدگان حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد
آغاز واردات و عرضه گوشت تازه با استفاده از ارز مبادله‌ای
خرید ۵هزار دستگاه آسانسور برای پروژه‌های مسکن مهر بدون استانداردهای لازم
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۶ مهر ماه
کشتیرانی ایران در رتبه هفدهم بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی کانتینری جهان
سازمان امور عشایر ایران نه تنها حذف نمی‌شود، بلکه باید قوی‌تر هم بشود
تصمیم‌های سخت برای نجات آب ضروری است/ امکان تکرار ماجرای دریاچه ارومیه
راه‌اندازی سامانه پایش هوشمند ملی برای تردد ناوگان جاده‌ای
غرب آسیا و ایران گرفتار تشدید خشکسالی و توفان‌های گردوخاک است
سفر ۳۵۰ میلیون روزانه با آسانسور/واردات ۸۰ میلیون دلار قطعات آسانسور
ادغام سازمان‌های موازی‌کار در کشور/ رئیس جمهور به دنبال کوچک سازی دولت است
کشف ۱۰ هزار میلیارد فوت مکعب گاز در میدان پاژن
دلایل افزایش قیمت برنج پاکستانی در بازار چیست؟
مهلت تحویل خودرو‌ها بر اساس روز تقویمی تعیین شود
ناترازی در آب آشامیدنی وکشاورزی روستاییان
قد دماوند کوتاه نشده است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴
تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴
کاهش نرخ بیکاری در تابستان۱۴۰۴
آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن کارکنان نیروی انتظامی
جزئیات صدور کد معاملات بورسی برای خارجی‌ها در ایران اعلام شد
دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعه‌ای تصویب شد
تعمیرات ۴ فاز پارس جنوبی با موفقیت به اتمام رسید
الزام ادارات کل راه و شهرسازی به تکمیل اطلاعات در سامانه «سینام»
ایرانیان مقیم خارج از کشور چه خودرو‌های می‌توانند وارد کنند؟+ عکس
چرا برای رفع معضل بارندگی، ابر‌ها پیوسته بارور نمی‌شوند؟
اطلاعیه شرکت ملی نفت ایران درباره رای دادگاه انگلیس