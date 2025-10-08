معاون وزیر صمت گفت: وزارت صمت برای مقابله با اسنپبک برنامه ریزی کرده وجریان ارزآوری حفظ می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سعید شجاعی معاون وزیر صمت در هوشمندسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: وزارت صمت سه سناریو برای مقابله با اسنپ بک و مکانیسم ماشه طراحی کرده است که عبارت از شرایط واقع‌بینانه،شرایط بدبینانه  شرایط پیش‌بینی شده است.

وی در خصوص  هدف‌گذاری اصلی در هر سه سناریو  گفت: یکی از این سناریو ها مربوط به حفظ جریان ارزآوری به کشور است و  تمرکز بر صنایعی که قابلیت ارزآوری دارند و حفظ جریان تولید در این صنایع از مهم ترین اقدامات در این بخش است.

او بیان کرد:تأمین مایحتاج خانوار وحفظ خطوط تولید در هر شرایطی برای تأمین مایحتاج خانوارها، که به حوزه تأمین این مایحتاج مربوط می‌شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: وزارت صمت ، تولید
خبرهای مرتبط
ایرانیان مقیم خارج از کشور چه خودرو‌های می‌توانند وارد کنند؟+ عکس
دلایل افزایش قیمت برنج پاکستانی در بازار چیست؟
راه‌اندازی سامانه پایش هوشمند ملی برای تردد ناوگان جاده‌ای
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه
واگذاری اولین سری از خودرو‌های سهمیه جانبازان از آبان ماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
۱۲۹مین حراج شمش طلا یکشنبه برگزار می‌شود
پلاک ۱۱۶ فرحزاد به نام جمهوری اسلامی ایران سند خورد
رکورد عملکرد بین‌المللی حمل بار با ۵ میلیون تن شکسته شد
تسهیل تجارت خارجی از طریق هماهنگ‌سازی استاندارد‌ها
نرخ بهره بین بانکی در ارتقاع ۲۴ درصد ثبات ماند+ جدول
ظرفیت‌سنجی برای جذب حداکثری قطارهای ترانزیتی
وزیر راه: روند تامین مسکن و رفع مشکلات جامعه ایثارگری سرعت می‌یابد
آخرین اخبار
تأکید رئیس سازمان اداری و استخدامی و دبیر شورای عالی فضای مجازی بر هم‌افزایی برای تحقق دولت هوشمند
بارش باران در نواحی غرب و شمال غرب کشور تا دو روز آینده
ترافیک سنگین در برخی از محور‌های شمالی کشور
تعلیق تعهدات وارداتی حادثه‌دیدگان بندر شهید رجایی تا پایان سال
تسهیل تجارت خارجی از طریق هماهنگ‌سازی استاندارد‌ها
۱۲۰ قرارداد بخش آب و فاضلاب کشور در مرحله بهره‌برداری است
وزیر راه: روند تامین مسکن و رفع مشکلات جامعه ایثارگری سرعت می‌یابد
ظرفیت‌سنجی برای جذب حداکثری قطارهای ترانزیتی
رکورد عملکرد بین‌المللی حمل بار با ۵ میلیون تن شکسته شد
۱۲۹مین حراج شمش طلا یکشنبه برگزار می‌شود
واگذاری اولین سری از خودرو‌های سهمیه جانبازان از آبان ماه
پلاک ۱۱۶ فرحزاد به نام جمهوری اسلامی ایران سند خورد
نرخ بهره بین بانکی در ارتقاع ۲۴ درصد ثبات ماند+ جدول
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه
واردات ۹ میلیارد دلار کالای اساسی در ۶ ماه
هیچ تشکل یا کانونی مجوز نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه ندارد
گسترش پایه‌های مالیاتی از طریق صدور صورت حساب الکترونیکی
نقش مناطق آزاد در تولید ملی و تجارت خارجی تقویت می شود
ورود سامانه بارشی به کشور در اوایل هفته آینده/ کاهش دما در نقاط مختلف کشور
میانگین نرخ اجاره بها در تهران کمتر از ۲۵ درصد بود+ فیلم
اعتبارات ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن تامین شد
برداشتن شرط سپرده بلوکه شده، دلیل افزایش متقاضیان پیش فروش خودرو است
هزینه تراشی اضافی همزمان با راه اندازی سامانه های موازی مسکن
افزایش قیمت خودرو با توجه نرخ تورم طبیعی است+ فیلم
تمدید مجدد زمان برگزاری مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت کارساز خواهد بود؟
ماجرای نوسانات بازار تخم مرغ چیست؟