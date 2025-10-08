نخست‌وزیر مستعفی فرانسه می‌گوید که مکرون احتمالاً به زودی نخست‌وزیر جدید را معرفی خواهد کرد و اینکه احتمال انحلال پارلمان کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سباستین لکورنو، نخست وزیر مستعفی فرانسه می‌گوید که امانوئل مکرون، رئیس جمهور این کشور می‌تواند ظرف ۴۸ ساعت آینده نخست وزیر جدید را معرفی کند و افزود که احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در حال کاهش است.

لکورنو به شبکه ۲ فرانسه گفت: «من به رئیس جمهور گفتم که احتمال انحلال پارلمان در حال کاهش است و معتقدم که شرایط به رئیس جمهور اجازه می‌دهد تا ظرف ۴۸ ساعت آینده نخست وزیر را معرفی کند.»

سباستین لکورنو ابتدای این هفته پس از انتقادات از کابینه‌ای که تشکیل داده بود، استعفا کرد. لکورنو که در شهریور ماه توسط مکرون به عنوان نخست وزیر منصوب شده بود، پس از سه هفته و نیم مذاکره با سیاستمداران، دولت جدید را تشکیل داد، اما اندکی بعد، پس از انتقادات زیاد از دولت استعفای خود را به مکرون ارائه داد.

با پذیرش استعفای او از سوی مکرون در صبح دوشنبه لکورنو نخست‌وزیری شد که کوتاه‌ترین دوران نخست‌وزیری در فرانسه از سال ۱۹۵۸ تا کنون را داشته است.

جردن باردلا، رئیس حزب تجمع ملی فرانسه پس از استعفای لکورنو در بحبوحه یک پارلمان دارای شکاف بلافاصله از مکرون خواست تا مجلس ملی را منحل کند.

ریشه هرج و مرج سیاسی فرانسه به خرداد سال گذشته باز می‌گردد. زمانی که مکرون تصمیم گرفت با انحلال پارلمان و اعلام انتخابات زودهنگام یک قمار سیاسی پرخطر را آغاز کند. او که قصد داشت با این اقدام جلوی تسلط راست افراطی را بگیرد، تا حدی موفق شد، اما قدرت خود او نیز تضعیف شد. ائتلاف او کرسی‌های زیادی را از دست داد و از اکثریت پارلمان خارج شد. در حال حاضر، هیچ حزبی اکثریت مطلق پارلمان فرانسه را ندارد. امری که سبب ضعف دولت شده و مکرون مجبور است برای هر قانون با جناح‌های مختلفی مذاکره کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: دولت فرانسه ، پارلمان فرانسه ، هرج و مرج سیاسی
