باشگاه خبرنگاران جوان ـ اولین دیدار مرحله پلی آف انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آسیا از ساعت ۱۸:۳۰ امروز بین تیمهای ملی عمان و قطر برگزار شد که با تساوی بدون گل به پایان رسید.
طبق برنامه فیفا تیمهای سوم و چهارم مرحله سوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ به مرحله چهارم راه یافتند تا در دو گروه ۳ تیمی با یکدیگر بازی کنند. تیمهای نخست این دو گروه به جام جهانی ۴۸ تیمی راه پیدا میکنند و تیمهای دوم هر گروه نیز بازی پلی آف را برگزار خواهند کرد.
پیش از این تیمهای ملی ایران، ازبکستان، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و اردن مجوز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را از قاره کهن پیدا کرده بودند.
منبع: مهر