دیدار تیم‌های ملی فوتبال عمان و قطر با تساوی بدون گل به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ اولین دیدار مرحله پلی آف انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آسیا از ساعت ۱۸:۳۰ امروز بین تیم‌های ملی عمان و قطر برگزار شد که با تساوی بدون گل به پایان رسید.

طبق برنامه فیفا تیم‌های سوم و چهارم مرحله سوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ به مرحله چهارم راه یافتند تا در دو گروه ۳ تیمی با یکدیگر بازی کنند. تیم‌های نخست این دو گروه به جام جهانی ۴۸ تیمی راه پیدا می‌کنند و تیم‌های دوم هر گروه نیز بازی پلی آف را برگزار خواهند کرد.

پیش از این تیم‌های ملی ایران، ازبکستان، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و اردن مجوز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را از قاره کهن پیدا کرده بودند.

منبع: مهر

برچسب ها: فوتبال عمان ، فوتبال قطر
خبرهای مرتبط
برانکو: جادوگر نیستم!
۳ پیشنهاد فدراسیون برای میزبانی از قطر؛
دیدار ایران - قطر در کشور ثالث برگزار می‌شود
تغییر در کادرفنی قطر در آستانه بازی با تیم ملی فوتبال ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درخواست باشگاه پرسپولیس از تیم ملی ازبکستان؛ ارونوف بازی با اروگوئه را از دست داد؟
رونالدو اولین بازیکن میلیاردر فوتبال جهان شد
تیم ملی فوتبال به روسیه سفر کرد
اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان و زیر ۲۳ سال اعلام شد
داوران مونته‌نگرویی، بازی ایران و روسیه را سوت می‌زنند
پیش‌بینی زلاتان برای جام جهانی: آنچلوتی می‌تواند برزیل را قهرمان کند
اسبقیان: اگر ببینیم باشگاهی تخلف می‌کند حتما ورود خواهیم کرد
ورزشکار کازرونی نخستین مدال آسیایی تاریخ ایران در رشته هی‌بال را کسب کرد
تساوی عمان و قطر در نخستین بازی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶
عربستان ۳ - ۲ اندونزی/ پیروزی سخت سعودی‌ها مقابل شاگردان کلایورت در شب پنالتی‌ها
آخرین اخبار
فرعون‌ها به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند
برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال در روسیه با حضور تماشاگران
عربستان ۳ - ۲ اندونزی/ پیروزی سخت سعودی‌ها مقابل شاگردان کلایورت در شب پنالتی‌ها
تساوی عمان و قطر در نخستین بازی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶
رونالدو اولین بازیکن میلیاردر فوتبال جهان شد
داوران مونته‌نگرویی، بازی ایران و روسیه را سوت می‌زنند
درخواست باشگاه پرسپولیس از تیم ملی ازبکستان؛ ارونوف بازی با اروگوئه را از دست داد؟
پیش‌بینی زلاتان برای جام جهانی: آنچلوتی می‌تواند برزیل را قهرمان کند
ورزشکار کازرونی نخستین مدال آسیایی تاریخ ایران در رشته هی‌بال را کسب کرد
اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان و زیر ۲۳ سال اعلام شد
تیم ملی فوتبال به روسیه سفر کرد
اسبقیان: اگر ببینیم باشگاهی تخلف می‌کند حتما ورود خواهیم کرد
دبیر: سرداران و شهدای بزرگ ما کشتی‌گیر بودند/ کار فرهنگی مکمل کار فنی و قهرمانی است
مشایخی: تیم جوان و باانگیزه‌ای داریم/ طبیعت هفته به هفته بهتر خواهد شد
نارضایتی کاپیتان یونایتد از ترکیب آموریم
دوئل تیم‌های مدعی برای قهرمانی در مسابقات دستجات آزاد رولبال آقایان
پیام بازیکن استقلال برای اسطوره سابق بارسلونا
لبران جیمز پیش‌فصل NBA را از دست داد
رامین رضاییان، کاپیتان استقلال می‌شود
آماده سازی استقلال برای ادامه لیگ برتر و آسیا با حضور ساپینتو
طارمی از نیمکت المپیاکوس؛ آیا ستاره ایرانی می‌تواند بار دیگر بدرخشد؟
کسب سهمیه انفرادی تنیس روی میز جهان توسط دختران نوجوان ایرانی
حدادی: شرایط دوومیدانی‌کاران ایران در کشور‌های اسلامی سخت‌تر است
سرمربی روسیه: بی‌احترامی نباشد، بولیوی تکنیکی‌تر از ایران است
صالحی‌پور: با قدرت جبران می‌کنم
کریستیانو رونالدو: شاید از دیدنم خسته شده‌اید ولی باز هم می‌خواهم بازی کنم
متاسفانه تغییرات زیاد در کیفیت لیگ تاثیر گذاشته است/ سبک آلمانی هاشمیان در ایران جواب نمی‌دهد
بازیکنان جدید تیم ملی کیفیت چندانی ندارند/ بازی با تیم‌های قوی بهتر از دیدار با روسیه و تانزانیا است