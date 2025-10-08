مارکو روبیو از پیشرفت چشمگیر در مذاکرات آتش‌بس غزه خبر داد، اما تأکید کرد هنوز مراحل مهمی تا دستیابی به توافق باقی مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید که «امروز پیشرفت زیادی» در جهت دستیابی به توافق درباره غزه حاصل شده و او نسبت به این روند «خوشبین» است؛ هرچند هشدار داد که «هنوز کار‌هایی باید انجام شود».

او تصریح کرد: «ما گزارش‌های بسیار مثبتی دریافت می‌کنیم. احساس می‌کنیم امروز پیشرفت زیادی داشته‌ایم، اما هنوز کار‌هایی باید انجام شود. هرچند گزارش‌های خوب و مثبتی دریافت کرده‌ایم.»
روبیو افزود: «من خوشبین هستم که به توافق خواهیم رسید، امیدوارم که اسرا آزاد شوند، همه اسرا. پیشرفت خوبی حاصل شده است. اما همه چیز با بازگشت همه اسرا به خانه آغاز می‌شود. فکر می‌کنم باید خوشبین باشیم، اما هنوز کار‌هایی باید انجام شود.»

وزیر خارجه آمریکا خاطرنشان کرد که مذاکرات آنقدر سریع پیش می‌رود که او برنامه‌های خود برای سفر به فرانسه را لغو کرده تا بتواند در صورت لزوم، به غرب آسیا سفر کند. روبیو بار دیگر تأکید کرد که طبق توافق پیشنهادی، اسرا «تقریباً بلافاصله» آزاد خواهند شد و افزود: «ما دوست داریم آنها را ظرف ۷۲ ساعت، همانطور که در طرح کلی توافق آمده است، آزاد کنیم.»

او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نظامیان اسرائیلی در همان مدتی که اسرا آزاد می‌شوند، عقب‌نشینی خواهند کرد یا خیر، گفت که این جزئیات در حال بررسی است.

مارکو روبیو همچنین گفت که اگر توافقی درباره غزه حاصل شود، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند «به‌طور بالقوه» به غرب آسیا سفر کند؛ اما هشدار داد که این مذاکرات پیش از این نیز برگزار شده و شکست خورده بنابراین نباید زود نتیجه گیری کرد. 

روبیو به خبرنگاران در ساختمان کنگره گفت: «رئیس‌جمهور باید این تصمیم را بگیرد، اما پیش‌بینی می‌کنم که اگر زمان‌بندی مناسب باشد، او به انجام این کار علاقه‌مند خواهد بود. همانطور که گفتم، امروز پیشرفت خوبی حاصل شده است، رویداد‌ها در جهت خوبی حرکت می‌کنند، اما هنوز کار‌هایی برای انجام دادن وجود دارد. ما قبلاً در این مرحله بوده‌ایم و ناامید شده‌ایم. می‌دانم که کار سختی در این زمینه در جریان است و تحولات ساعت به ساعت در حال وقوع است.»

منبع: سی ان ان

برچسب ها: مارکو روبیو ، مذاکرات آتش بس ، آتش بس غزه
خبرهای مرتبط
آکسیوس از پیش‌بینی‌ها برای پایان جنگ غزه تا چند روز آینده خبر داد
پارلمان اسپانیا تحریم تسلیحاتی رژیم اسرائیل را تصویب کرد
فیدان: آتش‌بس غزه ممکن است امشب اعلام شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۸ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
اگر این آتش بس اتفاق بیفتد 1ترامپ ونتانیاهو در منطقه یک شیطنتی انجام خواهند داد به آشوب کشیدن عراق توسط کرده ها 2شکست کابینه نتانیاهو در اسراییل 3احتمال حمله به طالبان
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۴
نتانیاهو بیشرف بهم نزند موفقیت آمیز خواهد بود مثل اینکه نتانیاهو هم به آخر خط رسیده است
۰
۰
پاسخ دادن
سرنگونی کابینه نتانیاهو کلید خورد
بن گویر و صد‌ها شهرک‌نشین مسجدالاقصی را هتک حرمت کردند
متهم شدن ملونی به همدستی در نسل‌کشی غزه
فیدان: آتش‌بس غزه ممکن است امشب اعلام شود
فشار آمریکا به ترکیه برای توقف واردات نفت و گاز از ایران و روسیه
نفوذی‌های جنگ ۱۲ روزه چه کسانی بودند؟ افغانستانی‌ها میان دستگیرشدگان نبوده‌اند
حماس فهرست اسرایی را که قرار است مبادله شوند، ارائه کرد
طرح تجهیز اوکراین به تاماهاوک؛ اعتراف پنهان غرب به پیروزی روسیه
خوش‌بینی حماس به پیشرفت در مذاکرات شرم الشیخ
فرمان رئیس طالبان؛ انتقال اجباری خانواده‌های مقامات از خارج به افغانستان
آخرین اخبار
بازسازی بناهای تاریخی پس از زلزله هرات
قهرمانی بدنساز افغانستانی در فنلاند؛ کسب دو مدال طلا و جواز حضور در مسابقات جهانی
تخلیه قدیمی ترین اردوگاه پناهجویان در پاکستان؛ چترال بسته شد
تشدید بحران آب در کابل همزمان با بازگشت انبوه مهاجرین
فیسبوک، اینستاگرام و ایکس در افغانستان محدود شدند
رشد کم اقتصادی همزمان با فقر و آوارگی فزاینده در افغانستان
روبیو: گزارش‌های بسیار مثبتی از مذاکرات آتش‌بس غزه دریافت می‌کنیم
نخست‌وزیر مستعفی فرانسه از معرفی قریب‌الوقوع جانشین خود خبر داد
پارلمان اسپانیا تحریم تسلیحاتی رژیم اسرائیل را تصویب کرد
آکسیوس از پیش‌بینی‌ها برای پایان جنگ غزه تا چند روز آینده خبر داد
سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان راهی چین شد
سرپرست وزارت خارجه طالبان برای گفت‌وگوهای دوجانبه عازم هند شد
پارلمان آلمان برنامه «شهروندی سریع» مهاجران را لغو کرد
نفوذی‌های جنگ ۱۲ روزه چه کسانی بودند؟ افغانستانی‌ها میان دستگیرشدگان نبوده‌اند
توافق تسریع اجرای پروژه انتقال برق تاپ در دیدار کابل
فیدان: آتش‌بس غزه ممکن است امشب اعلام شود
منابع فلسطینی: مذاکرات آتش‌بس غزه وارد مرحله نهایی شده است
سی‌ان‌ان از تمرکز مذاکرات مصر بر خروج نظامیان اسرائیلی و تبادل اسرا خبر داد
لولو، خالد، هند و عمر؛ کودکانی که صدای خنده‌شان در میان ویرانه‌های غزه گم شد
استقبال حماس از پیوستن مقامات جدید بین‌المللی به مذاکرات مصر: فضای مانور نتانیاهو کمتر خواهد شد
حماس فهرست اسرایی را که قرار است مبادله شوند، ارائه کرد
هشدار جدی روسیه به غرب در صورت ارسال تاماهاوک به اوکراین
فرمان رئیس طالبان؛ انتقال اجباری خانواده‌های مقامات از خارج به افغانستان
زمین‌لرزه ۴.۴ ریشتری ننگرهار را لرزاند
توافق افغانستان و قزاقستان برای افزایش مبادلات تجاری به سه میلیارد دلار
وزیر جهاد کشاورزی ایران به‌زودی به افغانستان سفر می‌کند + فیلم
فشار آمریکا به ترکیه برای توقف واردات نفت و گاز از ایران و روسیه
سرنگونی کابینه نتانیاهو کلید خورد
طرح تجهیز اوکراین به تاماهاوک؛ اعتراف پنهان غرب به پیروزی روسیه
جهاد اسلامی: مبادله اسرا در روز‌های آینده ممکن است