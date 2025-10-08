باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که «امروز پیشرفت زیادی» در جهت دستیابی به توافق درباره غزه حاصل شده و او نسبت به این روند «خوشبین» است؛ هرچند هشدار داد که «هنوز کارهایی باید انجام شود».
او تصریح کرد: «ما گزارشهای بسیار مثبتی دریافت میکنیم. احساس میکنیم امروز پیشرفت زیادی داشتهایم، اما هنوز کارهایی باید انجام شود. هرچند گزارشهای خوب و مثبتی دریافت کردهایم.»
روبیو افزود: «من خوشبین هستم که به توافق خواهیم رسید، امیدوارم که اسرا آزاد شوند، همه اسرا. پیشرفت خوبی حاصل شده است. اما همه چیز با بازگشت همه اسرا به خانه آغاز میشود. فکر میکنم باید خوشبین باشیم، اما هنوز کارهایی باید انجام شود.»
وزیر خارجه آمریکا خاطرنشان کرد که مذاکرات آنقدر سریع پیش میرود که او برنامههای خود برای سفر به فرانسه را لغو کرده تا بتواند در صورت لزوم، به غرب آسیا سفر کند. روبیو بار دیگر تأکید کرد که طبق توافق پیشنهادی، اسرا «تقریباً بلافاصله» آزاد خواهند شد و افزود: «ما دوست داریم آنها را ظرف ۷۲ ساعت، همانطور که در طرح کلی توافق آمده است، آزاد کنیم.»
او همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نظامیان اسرائیلی در همان مدتی که اسرا آزاد میشوند، عقبنشینی خواهند کرد یا خیر، گفت که این جزئیات در حال بررسی است.
مارکو روبیو همچنین گفت که اگر توافقی درباره غزه حاصل شود، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا میتواند «بهطور بالقوه» به غرب آسیا سفر کند؛ اما هشدار داد که این مذاکرات پیش از این نیز برگزار شده و شکست خورده بنابراین نباید زود نتیجه گیری کرد.
روبیو به خبرنگاران در ساختمان کنگره گفت: «رئیسجمهور باید این تصمیم را بگیرد، اما پیشبینی میکنم که اگر زمانبندی مناسب باشد، او به انجام این کار علاقهمند خواهد بود. همانطور که گفتم، امروز پیشرفت خوبی حاصل شده است، رویدادها در جهت خوبی حرکت میکنند، اما هنوز کارهایی برای انجام دادن وجود دارد. ما قبلاً در این مرحله بودهایم و ناامید شدهایم. میدانم که کار سختی در این زمینه در جریان است و تحولات ساعت به ساعت در حال وقوع است.»
