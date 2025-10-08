حجت الاسلام  قاسم خانی امام جمعه خوی گفت: افزایش بینش، شناخت و بصیرت اولین گام امر به معروف و نهی از منکر است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - جشنواره ملی و مردمی خاتم با حضور امام جمعه، معتمدین شهر و دیگر مسئولین شهری با همکاری پایگاه شهید کوچری در امامزاده سید بهلول خوی برگزار شد.

در این مراسم باشکوه و معنوی حجت الاسلام حجت قاسم خانی امام جمعه خوی گفت: افزایش بینش، شناخت و بصیرت اولین مسئله امر به معروف و نهی از منکر است.

وی افزود: تازمانی که فرد معروف و منکر را نشناسد نمی تواند امر به معروف و نهی از منکر کند.

قاسم خانی گفت: بعضی از افراد بخاطر دور بودن از شعائر اسلامی و دستورات الهی در عملکرد روزانه، با طرز تفکر خودش زندگی می کند، مسئولی که در انجام وظیفه اش رشوه بگیرد، کم کاری نماید، کسی که رباخواری نماید، خانمی که حجاب خود را رعایت ننماید و در زندگی خانوادگی به وظیفه شرعی خود عمل ننماید فکر می کنند که در راه درست قدم بر میدارد و خودشان هم نمی دانند که در صراط مستقیم نیستند.

وی اضافه نمود: با توجه به اینکه امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی است متولیان امر به معروف باید با افزایش آگاهی، شناخت و بصیرت در آن افراد، آنها را با راه درست و صراط مستقیم و وظیفه انسانی، شرعی آشنا سازند تا آن افراد با آگاهی و اختیار خود به وظایف خود عمل نمایند.

امام جمعه خوی گفت: حجاب اسلامی یک وظیفه الهی، انسانی و اجتماعی است که اگر خانمی آن را رعایت ننماید دچار گناه اجتماعی و حق الناس می‌شود.

قاسم خانی گفت: دشمنان اسلام سالیان سال است که با احکام اسلامی دشمنی می کنند و برای رسیدن به اهداف شوم خود و نابود کردن جامعه اسلامی چندین موضوع را در جوامع اسلامی رواج می‌دهند که بدحجابی، رونق دادن مشروب خواری، رباخواری، خوردن گوشت خوک، ازبین بردن جایگاه امامزاده ها، قطع رابطه معنوی مردم و علمای دین و از بین بردن فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر است.

امام جمعه خوی در پایان سخنان خود گفت: همه مسلمانان، علما، مداحان اهل بیت و همه اشخاصی که نفوذ کلام دارند باید وارد میدان شوند و فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه اجرا نموده و رونق ببخشند.