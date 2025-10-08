تشدید بحران آب در کابل همزمان با بازگشت انبوه مهاجرین

باشگاه خبرنگاران جوان- موسسه بین‌المللی مرسی کورپس هشدار داده است که افغانستان در مسیری خطرناک به سوی بحران آب سراسری حرکت می‌کند.

بر اساس گزارش این نهاد، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از دو میلیون مهاجر عمدتاً به صورت اجباری از ایران و پاکستان بازگشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود این آمار تا پایان سال به شش میلیون نفر برسد. این بازگشت جمعیتی، فشار بی‌سابقه‌ای بر سیستم‌های آبرسانی شکننده و منابع آبی کاهش‌یافته وارد کرده است.

بر اساس این گزارش، شهر کابل ممکن است تا سال ۲۰۳۰ با کمبود کامل آب مواجه شود و ولایت‌هایی مانند هرات و قندهار هم‌اکنون با عواقب انسانی گسترده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بیش از ۷۵ درصد خانواده‌های بازگشتی دسترسی به آب پاک را دشوار اعلام کرده‌اند و ۴۵ درصد آن‌ها با بیماری‌های ناشی از آب ناسالم مواجه هستند.

این گزارش تأکید می‌کند که بحران آب در افغانستان دیگر تنها یک چالش زیست‌محیطی نیست، بلکه به یک بحران امنیتی و انسانی تبدیل شده که با بازگشت انبوه مهاجران شتاب گرفته است. بدون سرمایه‌گذاری فوری در زیرساخت‌های آبرسانی و مدیریت پایدار منابع آب، این بحران می‌تواند به ناپایداری اجتماعی، تشدید فقر و مهاجرت‌های داخلی گسترده دامن بزند.