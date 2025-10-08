با خروج آخرین گروه از مهاجرین افغانستانی از اردوگاه چترال این اردوگاه در پاکستان بسته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- آخرین گروه از مهاجران افغانستانی ساکن در روستای کیسُو، ولسوالی دروش در چترال پاکستان، امروز به افغانستان بازگشتند.
بر اساس گزارشهای رسانهای پاکستان، با خروج این گروه متشکل از ۴۲ خانواده، یکی از قدیمیترین اردوگاههای مهاجران افغانستانی که از سال ۱۹۷۹ میلادی ایجاد شده بود، کاملاً تخلیه شد.
مردم محل برای بدرقه مهاجران گردهم آمدند و بسیاری از آنان در لحظه خداحافظی نتوانستند اشکهای خود را پنهان کنند.
عاطف، یکی از این مهاجران که در سال ۱۹۸۰ و در ۱۳ سالگی پس از کشته شدن والدینش در بمباران هواپیماهای شوروی، از ولایت بدخشان به این اردوگاه آمده بود، گفت: «اکنون با چهار پسرم به وطن برمیگردم و محبت مردم چترال را هرگز فراموش نخواهم کرد.»
بزرگان مهاجران از مهماننوازی دولت و مردم پاکستان تشکر کردند و گفتند خاطرات زندگی چندین دهه در چترال همیشه در ذهنشان زنده خواهد ماند.
اداره محلی چترال برای انتقال این خانوادهها به مرز تورخم، ۱۱ کامیون و یک اتوبوس تدارک دید. همچنین روند بازگشت مهاجران از اردوگاه کلتیک نیز ادامه دارد.
در همین حال، مقامات کرک پاکستان، روند بازگشت مهاجران افغان و ثبت نام مراکز آموزشی را تسریع کردهاند. مقامات پاکستانی تأکید کردهاند که حضور مهاجران افغان بدون اسناد معتبر در این کشور غیرقانونی است و آنان باید هرچه سریعتر به کشور خود بازگردند.