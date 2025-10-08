با خروج آخرین گروه از مهاجرین افغانستانی از اردوگاه چترال این اردوگاه در پاکستان بسته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- آخرین گروه از مهاجران افغانستانی ساکن در روستای کیسُو، ولسوالی دروش در چترال پاکستان، امروز به افغانستان بازگشتند.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای پاکستان، با خروج این گروه متشکل از ۴۲ خانواده، یکی از قدیمی‌ترین اردوگاه‌های مهاجران افغانستانی که از سال ۱۹۷۹ میلادی ایجاد شده بود، کاملاً تخلیه شد.

مردم محل برای بدرقه مهاجران گردهم آمدند و بسیاری از آنان در لحظه خداحافظی نتوانستند اشک‌های خود را پنهان کنند.

عاطف، یکی از این مهاجران که در سال ۱۹۸۰ و در ۱۳ سالگی پس از کشته شدن والدینش در بمباران هواپیماهای شوروی، از ولایت بدخشان به این اردوگاه آمده بود، گفت: «اکنون با چهار پسرم به وطن برمی‌گردم و محبت مردم چترال را هرگز فراموش نخواهم کرد.»

بزرگان مهاجران از مهمان‌نوازی دولت و مردم پاکستان تشکر کردند و گفتند خاطرات زندگی چندین دهه در چترال همیشه در ذهنشان زنده خواهد ماند.

اداره محلی چترال برای انتقال این خانواده‌ها به مرز تورخم، ۱۱ کامیون و یک اتوبوس تدارک دید. هم‌چنین روند بازگشت مهاجران از اردوگاه کلتیک نیز ادامه دارد.

در همین حال، مقامات کرک پاکستان، روند بازگشت مهاجران افغان و ثبت نام مراکز آموزشی را تسریع کرده‌اند. مقامات پاکستانی تأکید کرده‌اند که حضور مهاجران افغان بدون اسناد معتبر در این کشور غیرقانونی است و آنان باید هرچه سریع‌تر به کشور خود بازگردند.

برچسب ها: بازگشت مهاجرین افغانستانی از پاکستان ، اخراج مهاجرین افغانستانی ، اردوگاه مهاجران
خبرهای مرتبط
تعطیلی ۵ اردوگاه در مرز پاکستان با افغانستان
بازگشت بیش از ۵۵۰ مهاجر افغانستانی از پاکستان
بازگشت بیش از ۵ هزار افغانستانی از پاکستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرنگونی کابینه نتانیاهو کلید خورد
بن گویر و صد‌ها شهرک‌نشین مسجدالاقصی را هتک حرمت کردند
متهم شدن ملونی به همدستی در نسل‌کشی غزه
فیدان: آتش‌بس غزه ممکن است امشب اعلام شود
فشار آمریکا به ترکیه برای توقف واردات نفت و گاز از ایران و روسیه
نفوذی‌های جنگ ۱۲ روزه چه کسانی بودند؟ افغانستانی‌ها میان دستگیرشدگان نبوده‌اند
حماس فهرست اسرایی را که قرار است مبادله شوند، ارائه کرد
طرح تجهیز اوکراین به تاماهاوک؛ اعتراف پنهان غرب به پیروزی روسیه
خوش‌بینی حماس به پیشرفت در مذاکرات شرم الشیخ
فرمان رئیس طالبان؛ انتقال اجباری خانواده‌های مقامات از خارج به افغانستان
آخرین اخبار
بازسازی بناهای تاریخی پس از زلزله هرات
قهرمانی بدنساز افغانستانی در فنلاند؛ کسب دو مدال طلا و جواز حضور در مسابقات جهانی
تخلیه قدیمی ترین اردوگاه پناهجویان در پاکستان؛ چترال بسته شد
تشدید بحران آب در کابل همزمان با بازگشت انبوه مهاجرین
فیسبوک، اینستاگرام و ایکس در افغانستان محدود شدند
رشد کم اقتصادی همزمان با فقر و آوارگی فزاینده در افغانستان
روبیو: گزارش‌های بسیار مثبتی از مذاکرات آتش‌بس غزه دریافت می‌کنیم
نخست‌وزیر مستعفی فرانسه از معرفی قریب‌الوقوع جانشین خود خبر داد
پارلمان اسپانیا تحریم تسلیحاتی رژیم اسرائیل را تصویب کرد
آکسیوس از پیش‌بینی‌ها برای پایان جنگ غزه تا چند روز آینده خبر داد
سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان راهی چین شد
سرپرست وزارت خارجه طالبان برای گفت‌وگوهای دوجانبه عازم هند شد
پارلمان آلمان برنامه «شهروندی سریع» مهاجران را لغو کرد
نفوذی‌های جنگ ۱۲ روزه چه کسانی بودند؟ افغانستانی‌ها میان دستگیرشدگان نبوده‌اند
توافق تسریع اجرای پروژه انتقال برق تاپ در دیدار کابل
فیدان: آتش‌بس غزه ممکن است امشب اعلام شود
منابع فلسطینی: مذاکرات آتش‌بس غزه وارد مرحله نهایی شده است
سی‌ان‌ان از تمرکز مذاکرات مصر بر خروج نظامیان اسرائیلی و تبادل اسرا خبر داد
لولو، خالد، هند و عمر؛ کودکانی که صدای خنده‌شان در میان ویرانه‌های غزه گم شد
استقبال حماس از پیوستن مقامات جدید بین‌المللی به مذاکرات مصر: فضای مانور نتانیاهو کمتر خواهد شد
حماس فهرست اسرایی را که قرار است مبادله شوند، ارائه کرد
هشدار جدی روسیه به غرب در صورت ارسال تاماهاوک به اوکراین
فرمان رئیس طالبان؛ انتقال اجباری خانواده‌های مقامات از خارج به افغانستان
زمین‌لرزه ۴.۴ ریشتری ننگرهار را لرزاند
توافق افغانستان و قزاقستان برای افزایش مبادلات تجاری به سه میلیارد دلار
وزیر جهاد کشاورزی ایران به‌زودی به افغانستان سفر می‌کند + فیلم
فشار آمریکا به ترکیه برای توقف واردات نفت و گاز از ایران و روسیه
سرنگونی کابینه نتانیاهو کلید خورد
طرح تجهیز اوکراین به تاماهاوک؛ اعتراف پنهان غرب به پیروزی روسیه
جهاد اسلامی: مبادله اسرا در روز‌های آینده ممکن است