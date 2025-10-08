تیم ملی عربستان در گام اولش در پلی آف جام جهانی ۲۰۲۶ توانست شاگردان کلایورت را شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین دیدار مرحله پلی آف انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آسیا و از گروه B که در کشور عربستان به طور متمرکز برگزار می‌شود، تیم ملی عربستان در ورزشگاه ملک عبدالله شهر جده به مصاف اندونزی رفت که با نتیجه ۳-۲ به پیروزی رسید.

در دقیقه ۱۱ نیمه نخست، احمد العلی پس از بازبینی طولانی حدود ۴ دقیقه‌ای با VAR، تصمیم به اعلام پنالتی برای اندونزی گرفت. توپ در محوطه جریمه عربستان به دست حسان تمبکتی، مدافع تیم ملی و باشگاه الهلال برخورد کرده بود، و تصاویر به وضوح این لمس را نشان می‌دادند. با این حال، تأخیر طولانی داور باعث شگفتی بینندگان شد. علت این تأخیر، بررسی احتمال آفساید دو بازیکن اندونزیایی بود. بازپخش‌ها نشان داد که دو بازیکن در موقعیت آفساید قرار داشتند، اما العلی باید مطمئن می‌شد که آنها در جریان بازی نقشی نداشتند.  پس از اطمینان از اینکه بازیکنان آفساید در صحنه تأثیری نداشته‌اند، داور کویتی اعلام پنالتی به سود اندونزی کرد. در نهایت، کوین دیکس این ضربه را با موفقیت در دقیقه ۱۱ به گل تبدیل کرد تا اندونزی با نتیجه ۱–۰ پیش بیفتد.

عربستان خیلی زود به بازی برگشت و صالح ابوالشمط در دقیقه ۱۷ بازی را مساوی کرد. در دقیقه ۳۳، احمد العلی این بار پس از مراجعه به VAR، پنالتی به سود عربستان اعلام کرد. در این صحنه، فراس البریکان، مهاجم تیم ملی عربستان و باشگاه الاهلی، در محوطه جریمه اندونزی توسط یعقوب سایوری از پشت با کشیدن پیراهن متوقف شد.  پس از مشاهده ویدیو، داور اطمینان یافت که مدافع اندونزی مرتکب خطا شده است و نقطه پنالتی را نشان داد. فراس البریکان خودش پشت توپ ایستاد و ضربه را با دقت به گل تبدیل کرد تا عربستان که ابتدا عقب افتاده بود، بازی را ۲–۱ به سود خود برگرداند.

البریکان در نیمه دوم گل سوم را نیز به ثمر رساند و در دقیقه ۸۲ یک پنالتی دیگر برای اندونزی نتیجه را ۳-۲ کرد.   محمد کانو از عربستان هم در دقیقه ۹۳ از زمین مسابقه اخراج شد تا شاگردان هروه رنار یک برد سخت را در گام اول پلی آف به دست آورند. هدایت اندونزی هم بر عهده پاتریک کلایورت هلندی است.

دیگر تیم این گروه عراق است.

