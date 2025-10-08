بسم‌الله مردانی، ورزشکار ۲۷ ساله افغانستانی، با درخشش در مسابقات قهرمانی بدنسازی و فیزیک فنلاند دو مدال طلا کسب کرد و جواز حضور در تیم ملی این کشور برای رقابت‌های جهانی اسپانیا را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان- بسم‌الله مردانی، ورزشکار ۲۷ ساله افغانستانی، در مسابقات قهرمانی بدنسازی و فیزیک فنلاند درخشید و موفق به کسب دو مدال طلا شد.

این ورزشکار در بخش بدنسازی مقام نخست را به دست آورد و در بخش فیزیک نیز در رده قدی ۱۷۳ سانتی‌متر، بالاتر از تمام رقیبان ایستاد و دومین مدال طلای خود را دریافت کرد. با این موفقیت، مردانی جواز حضور در تیم ملی فنلاند و همچنین سهمیه رقابت‌های جهانی در اسپانیا را در هر دو رشته کسب نمود.

مردانی که در رشته‌های "بدنسازی طبیعی" و "کلاسیک فیزیک طبیعی" به قهرمانی رسیده است، به زودی در رقابت‌های فیتنس و پرورش‌اندام شمال اروپا در روزهای ۲۵ و ۲۶ اکتبر در سوئد شرکت خواهد کرد.

این ورزشکار افغانستانی که بیش از ده سال است در فنلاند زندگی می‌کند، از سال ۲۰۱۷ به صورت حرفه‌ای به عرصه بدنسازی وارد شده و علاوه بر تمرینات شخصی، به عنوان مربی نیز فعالیت دارد.

