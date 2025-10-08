تیم ملی مصر با دبل صلاح و پیروزی مقابل جیبوتی، یک هفته مانده به پایان انتخابی قاره آفریقا صعودش به جام جهانی را قطعی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی مصر با پیروزی ۳-۰ مقابل جیبوتی جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را به‌دست آورد. شاگردان حسام حسن در شبی که محمد صلاح بریس کرد، در گروه A مرحله مقدماتی جام جهانی در منطقه آفریقا ۲۳ امتیازی شدند و با توجه به اختلاف ۵ امتیازی با بورکینافاسو در فاصله‌ی یک بازی به پایان مرحله‌ی مقدماتی، صعودشان به جام جهانی را قطعی کردند. پس از مراکش و تونس، مصر سومین تیمی است که از قاره‌ی آفریقا به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود می‌کند.

فرعون‌ها که نخستین‌بار در سال ۱۹۳۴ به‌عنوان اولین تیم عرب و آفریقایی در جام جهانی حاضر شده بودند، حالا برای چهارمین بار این افتخار را تجربه می‌کنند و فوتبال مصر پس از یک دوره غیبت یک‌بار دیگر به بزرگ‌ترین صحنه دنیا بازگشته است.