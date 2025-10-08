باشگاه خبرنگاران جوان- احمدالله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات و سخنگوی کمیسیون رسیدگی به زلزله‌زدگان اعلام کرد که پس از بررسی‌های فنی، تمامی بناهای تاریخی آسیب‌دیده از زلزله مهرماه سال گذشته، از جمله مسجد جامع بزرگ هرات، قلعه اختیارالدین، منارها و مجموعه مصلی گازرگاه شریف، تحت مرمت قرار گرفته‌اند و بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها به پایان رسیده است.

به گفته متقی، گلدسته‌های مسجد جامع بزرگ به صورت کامل و مطابق با اصول حفظ میراث فرهنگی بازسازی شده‌اند. همچنین بخش‌هایی از برجک‌ها و دیوارهای قلعه اختیارالدین با همکاری متخصصان میراث فرهنگی و نهادهای فنی در حال مرمت است.

وی افزود که با مشارکت تاجران داخلی و حمایت برخی کشورهای همسایه، تاکنون ۹۲۷۶ خانه برای خانواده‌های آسیب‌دیده از زلزله ساخته و به افراد واجد شرایط واگذار شده است. ساکنان این خانه‌ها پس از دریافت واحدهای مسکونی، به زندگی عادی خود بازگشته‌اند.

بر اساس اعلام اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، روند بازسازی مجموعه مصلی گازرگاه و منارهای تاریخی نیز در مراحل پایانی قرار دارد.

زلزله ۱۵ مهر ۱۴۰۲ با قدرت حدود ۶.۳ ریشتر ولایت هرات را لرزاند که منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر و خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها، بناهای تاریخی و زیرساخت‌های شهری شد. مناطق زنده‌جان، غوریان، انجیل و بخش‌هایی از شهر هرات بیشترین آسیب را دیدند. در پی این فاجعه، طالبان با همکاری نهادهای داخلی و کشورهای همسایه، پروژه‌های گسترده‌ای برای بازسازی آغاز کردند.