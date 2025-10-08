رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات از بازسازی کامل مسجد جامع بزرگ، قلعه اختیارالدین و دیگر بناهای تاریخی آسیب‌دیده از زلزله سال گذشته خبر داد و گفت بیش از ۹۲۰۰ خانه برای زلزله‌زدگان ساخته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- احمدالله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات و سخنگوی کمیسیون رسیدگی به زلزله‌زدگان اعلام کرد که پس از بررسی‌های فنی، تمامی بناهای تاریخی آسیب‌دیده از زلزله مهرماه سال گذشته، از جمله مسجد جامع بزرگ هرات، قلعه اختیارالدین، منارها و مجموعه مصلی گازرگاه شریف، تحت مرمت قرار گرفته‌اند و بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها به پایان رسیده است.

به گفته متقی، گلدسته‌های مسجد جامع بزرگ به صورت کامل و مطابق با اصول حفظ میراث فرهنگی بازسازی شده‌اند. همچنین بخش‌هایی از برجک‌ها و دیوارهای قلعه اختیارالدین با همکاری متخصصان میراث فرهنگی و نهادهای فنی در حال مرمت است.

وی افزود که با مشارکت تاجران داخلی و حمایت برخی کشورهای همسایه، تاکنون ۹۲۷۶ خانه برای خانواده‌های آسیب‌دیده از زلزله ساخته و به افراد واجد شرایط واگذار شده است. ساکنان این خانه‌ها پس از دریافت واحدهای مسکونی، به زندگی عادی خود بازگشته‌اند.

بر اساس اعلام اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات، روند بازسازی مجموعه مصلی گازرگاه و منارهای تاریخی نیز در مراحل پایانی قرار دارد.

زلزله ۱۵ مهر ۱۴۰۲ با قدرت حدود ۶.۳ ریشتر ولایت هرات را لرزاند که منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر و خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها، بناهای تاریخی و زیرساخت‌های شهری شد. مناطق زنده‌جان، غوریان، انجیل و بخش‌هایی از شهر هرات بیشترین آسیب را دیدند. در پی این فاجعه، طالبان با همکاری نهادهای داخلی و کشورهای همسایه، پروژه‌های گسترده‌ای برای بازسازی آغاز کردند.

برچسب ها: زلزله در افغانستان ، هرات ، تاریخ افغانستان
خبرهای مرتبط
وقوع زلزله در هرات
افزایش جان باختگان زلزله هرات به بیش از ۲ هزار نفر
هرات دوباره لرزید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرنگونی کابینه نتانیاهو کلید خورد
بن گویر و صد‌ها شهرک‌نشین مسجدالاقصی را هتک حرمت کردند
متهم شدن ملونی به همدستی در نسل‌کشی غزه
فیدان: آتش‌بس غزه ممکن است امشب اعلام شود
فشار آمریکا به ترکیه برای توقف واردات نفت و گاز از ایران و روسیه
نفوذی‌های جنگ ۱۲ روزه چه کسانی بودند؟ افغانستانی‌ها میان دستگیرشدگان نبوده‌اند
حماس فهرست اسرایی را که قرار است مبادله شوند، ارائه کرد
طرح تجهیز اوکراین به تاماهاوک؛ اعتراف پنهان غرب به پیروزی روسیه
خوش‌بینی حماس به پیشرفت در مذاکرات شرم الشیخ
فرمان رئیس طالبان؛ انتقال اجباری خانواده‌های مقامات از خارج به افغانستان
آخرین اخبار
بازسازی بناهای تاریخی پس از زلزله هرات
قهرمانی بدنساز افغانستانی در فنلاند؛ کسب دو مدال طلا و جواز حضور در مسابقات جهانی
تخلیه قدیمی ترین اردوگاه پناهجویان در پاکستان؛ چترال بسته شد
تشدید بحران آب در کابل همزمان با بازگشت انبوه مهاجرین
فیسبوک، اینستاگرام و ایکس در افغانستان محدود شدند
رشد کم اقتصادی همزمان با فقر و آوارگی فزاینده در افغانستان
روبیو: گزارش‌های بسیار مثبتی از مذاکرات آتش‌بس غزه دریافت می‌کنیم
نخست‌وزیر مستعفی فرانسه از معرفی قریب‌الوقوع جانشین خود خبر داد
پارلمان اسپانیا تحریم تسلیحاتی رژیم اسرائیل را تصویب کرد
آکسیوس از پیش‌بینی‌ها برای پایان جنگ غزه تا چند روز آینده خبر داد
سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان راهی چین شد
سرپرست وزارت خارجه طالبان برای گفت‌وگوهای دوجانبه عازم هند شد
پارلمان آلمان برنامه «شهروندی سریع» مهاجران را لغو کرد
نفوذی‌های جنگ ۱۲ روزه چه کسانی بودند؟ افغانستانی‌ها میان دستگیرشدگان نبوده‌اند
توافق تسریع اجرای پروژه انتقال برق تاپ در دیدار کابل
فیدان: آتش‌بس غزه ممکن است امشب اعلام شود
منابع فلسطینی: مذاکرات آتش‌بس غزه وارد مرحله نهایی شده است
سی‌ان‌ان از تمرکز مذاکرات مصر بر خروج نظامیان اسرائیلی و تبادل اسرا خبر داد
لولو، خالد، هند و عمر؛ کودکانی که صدای خنده‌شان در میان ویرانه‌های غزه گم شد
استقبال حماس از پیوستن مقامات جدید بین‌المللی به مذاکرات مصر: فضای مانور نتانیاهو کمتر خواهد شد
حماس فهرست اسرایی را که قرار است مبادله شوند، ارائه کرد
هشدار جدی روسیه به غرب در صورت ارسال تاماهاوک به اوکراین
فرمان رئیس طالبان؛ انتقال اجباری خانواده‌های مقامات از خارج به افغانستان
زمین‌لرزه ۴.۴ ریشتری ننگرهار را لرزاند
توافق افغانستان و قزاقستان برای افزایش مبادلات تجاری به سه میلیارد دلار
وزیر جهاد کشاورزی ایران به‌زودی به افغانستان سفر می‌کند + فیلم
فشار آمریکا به ترکیه برای توقف واردات نفت و گاز از ایران و روسیه
سرنگونی کابینه نتانیاهو کلید خورد
طرح تجهیز اوکراین به تاماهاوک؛ اعتراف پنهان غرب به پیروزی روسیه
جهاد اسلامی: مبادله اسرا در روز‌های آینده ممکن است