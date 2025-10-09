باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات آتشبس غزه که هماکنون در کشور مصر در جریان است، گفت: «آنها خیلی خوب عمل میکنند. ما یک تیم عالی در آنجا داریم، مذاکرهکنندگان عالی؛ و متأسفانه آنها در طرف مقابل نیز مذاکرهکنندگان خوبی هستند.»
ترامپ درباره احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات و حصول توافق گفت: «فکر میکنم این اتفاق خواهد افتاد، احتمال زیادی برای وقوع آن وجود دارد. ممکن است اواخر هفته، شاید یکشنبه، به آنجا بروم. خواهیم دید، اما احتمال بسیار زیادی وجود دارد که مذاکرات خیلی خوب پیش برود.»
پیش از این، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا نیز از احتمال سفر ترامپ به غرب آسیا خبر داده بود. او ساعاتی پیش به خبرنگاران در ساختمان کنگره گفت: «رئیسجمهور باید این تصمیم را بگیرد، اما پیشبینی میکنم که اگر زمانبندی مناسب باشد، او به انجام این کار علاقهمند خواهد بود. همانطور که گفتم، امروز پیشرفت خوبی حاصل شده است، رویدادها در جهت خوبی حرکت میکنند، اما هنوز کارهایی برای انجام دادن وجود دارد».
ترامپ گفت اگر به منطقه سفر کند، شنبه یا یکشنبه آنجا را ترک خواهد کرد. اما نگفت که ممکن است به کدام کشور سفر کند.
باراک راوید، خبرنگار آکسیوس به نقل از یک منبع آشنا با مذاکرات آتشبس غزه میگوید که میانجیگران قطری معتقدند که میتوان تا روز جمعه به توافق رسید. این خبرنگار به طور جداگانه به نقل از یک منبع در کاخ سفید گفت که «پیشرفت خوبی» در مذاکرات حاصل شده و توافق میتواند ظرف «چند روز آینده» حاصل شود.
به طور جداگانه، جنبش حماس امروز فهرست اسرای فلسطینی و اسرائیلی که باید مبادله شوند را تحویل داد و گفت که نسبه به مذاکرات برای پایان دادن به جنگ غزه خوشبین است.
