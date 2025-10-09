رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید که دستیابی به توافق «بسیار نزدیک» است و ممکن است روز شنبه یا یکشنبه به منطقه سفر کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات آتش‌بس غزه که هم‌اکنون در کشور مصر در جریان است، گفت: «آن‌ها خیلی خوب عمل می‌کنند. ما یک تیم عالی در آنجا داریم، مذاکره‌کنندگان عالی؛ و متأسفانه آنها در طرف مقابل نیز مذاکره‌کنندگان خوبی هستند.» 

ترامپ درباره احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات و حصول توافق گفت: «فکر می‌کنم این اتفاق خواهد افتاد، احتمال زیادی برای وقوع آن وجود دارد. ممکن است اواخر هفته، شاید یکشنبه، به آنجا بروم. خواهیم دید، اما احتمال بسیار زیادی وجود دارد که مذاکرات خیلی خوب پیش برود.»

پیش از این، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا نیز از احتمال سفر ترامپ به غرب آسیا خبر داده بود. او ساعاتی پیش به خبرنگاران در ساختمان کنگره گفت: «رئیس‌جمهور باید این تصمیم را بگیرد، اما پیش‌بینی می‌کنم که اگر زمان‌بندی مناسب باشد، او به انجام این کار علاقه‌مند خواهد بود. همانطور که گفتم، امروز پیشرفت خوبی حاصل شده است، رویداد‌ها در جهت خوبی حرکت می‌کنند، اما هنوز کار‌هایی برای انجام دادن وجود دارد». 

ترامپ گفت اگر به منطقه سفر کند، شنبه یا یکشنبه آنجا را ترک خواهد کرد. اما نگفت که ممکن است به کدام کشور سفر کند.

 باراک راوید، خبرنگار آکسیوس به نقل از یک منبع آشنا با مذاکرات آتش‌بس غزه می‌گوید که میانجیگران قطری معتقدند که می‌توان تا روز جمعه به توافق رسید. این خبرنگار به طور جداگانه به نقل از یک منبع در کاخ سفید گفت که «پیشرفت خوبی» در مذاکرات حاصل شده و توافق می‌تواند ظرف «چند روز آینده» حاصل شود. 

به طور جداگانه، جنبش حماس امروز فهرست اسرای فلسطینی و اسرائیلی که باید مبادله شوند را تحویل داد و گفت که نسبه به مذاکرات برای پایان دادن به جنگ غزه خوشبین است.

منبع: سی ان ان

برچسب ها: دونالد ترامپ ، آتش بس غزه ، غرب آسیا
خبرهای مرتبط
کاخ سفید: اسرای اسرائیلی در غزه دوشنبه آزاد می‌شوند
آکسیوس از پیش‌بینی‌ها برای پایان جنگ غزه تا چند روز آینده خبر داد
روبیو: گزارش‌های بسیار مثبتی از مذاکرات آتش‌بس غزه دریافت می‌کنیم
فیدان: آتش‌بس غزه ممکن است امشب اعلام شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حماس از دستیابی به توافقی برای پایان جنگ در غزه خبر داد
رژیم صهیونیستی: ارتش برای خروج از غزه آماده می‌شود
کاخ سفید: اسرای اسرائیلی در غزه دوشنبه آزاد می‌شوند
ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه با وجود اعلام آتش‌بس
رویترز: انتظار می‌رود توافق آتش‌بس غزه ظهر امروز امضا شود
احتمال سفر ترامپ به منطقه برای توافق آتش‌بس غزه
ادعای تایوان: چین در حال تقویت توانایی‌های خود برای حمله احتمالی در آینده است
اسموتریچ: به آتش‌بس غزه رأی مثبت نخواهم داد
توافق غزه منجر به آزادی نزدیک به ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی می‌شود
اعلام آمادگی ایتالیا برای اعزام نیرو‌های حافظ صلح به غزه
آخرین اخبار
اسموتریچ: به آتش‌بس غزه رأی مثبت نخواهم داد
آغاز فصل تازه همکاری‌های ورزشی؛ ایران و افغانستان تفاهم‌نامه کوهنوردی امضا کردند
اعلام آمادگی ایتالیا برای اعزام نیرو‌های حافظ صلح به غزه
ایران و افغانستان همکاری‌های مشترک در حوزه سلامت را گسترش می‌دهند
توافق غزه منجر به آزادی نزدیک به ۲۰۰۰ اسیر فلسطینی می‌شود
رژیم صهیونیستی: ارتش برای خروج از غزه آماده می‌شود
ادعای تایوان: چین در حال تقویت توانایی‌های خود برای حمله احتمالی در آینده است
رویترز: انتظار می‌رود توافق آتش‌بس غزه ظهر امروز امضا شود
کاخ سفید: اسرای اسرائیلی در غزه دوشنبه آزاد می‌شوند
ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه با وجود اعلام آتش‌بس
احتمال سفر ترامپ به منطقه برای توافق آتش‌بس غزه
حماس از دستیابی به توافقی برای پایان جنگ در غزه خبر داد
بازسازی بناهای تاریخی پس از زلزله هرات
قهرمانی بدنساز افغانستانی در فنلاند؛ کسب دو مدال طلا و جواز حضور در مسابقات جهانی
تخلیه قدیمی ترین اردوگاه پناهجویان در پاکستان؛ چترال بسته شد
تشدید بحران آب در کابل همزمان با بازگشت انبوه مهاجرین
فیسبوک، اینستاگرام و ایکس در افغانستان محدود شدند
رشد کم اقتصادی همزمان با فقر و آوارگی فزاینده در افغانستان
روبیو: گزارش‌های بسیار مثبتی از مذاکرات آتش‌بس غزه دریافت می‌کنیم
نخست‌وزیر مستعفی فرانسه از معرفی قریب‌الوقوع جانشین خود خبر داد
پارلمان اسپانیا تحریم تسلیحاتی رژیم اسرائیل را تصویب کرد
آکسیوس از پیش‌بینی‌ها برای پایان جنگ غزه تا چند روز آینده خبر داد
سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان راهی چین شد
سرپرست وزارت خارجه طالبان برای گفت‌وگوهای دوجانبه عازم هند شد
پارلمان آلمان برنامه «شهروندی سریع» مهاجران را لغو کرد
نفوذی‌های جنگ ۱۲ روزه چه کسانی بودند؟ افغانستانی‌ها میان دستگیرشدگان نبوده‌اند
توافق تسریع اجرای پروژه انتقال برق تاپ در دیدار کابل
فیدان: آتش‌بس غزه ممکن است امشب اعلام شود
منابع فلسطینی: مذاکرات آتش‌بس غزه وارد مرحله نهایی شده است
سی‌ان‌ان از تمرکز مذاکرات مصر بر خروج نظامیان اسرائیلی و تبادل اسرا خبر داد