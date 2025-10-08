تیم ملی فوتبال ایران دو روز قبل از دیدار برابر روسیه با ترکیب کامل تمرین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با اضافه شدن محمد محبی، جواد حسین‌نژاد و محمد مهدی زارع، تیم ملی در فاصله ۴٨ ساعت مانده تا دیدار برابر روسیه با نفرات کامل تمرین کرد.

این تمرین در زمین تمرینی شهر ولگوگراد و در دمای ١٧ درجه سانتیگراد برگزار شد.

تعدادی از ایرانیان و دانشجویان مقیم روسیه تمرین امروز شاگردان امیر قلعه‌نویی را از نزدیک تماشا کردند.

تیم ملی فردا از ساعت ٢٠ در ورزشگاه ۴۵ هزار نفری ولگوگراد تمرین خواهد کرد؛ استادیومی که به گفته نماینده کمیته برگزاری این دیدار دوستانه، روز جمعه با حضور کامل هواداران تکمیل خواهد بود.

منبع: فدراسیون فوتبال

 

برچسب ها: انتخابی جام جهانی ، تیم ملی فوتبال
تساوی عمان و قطر در نخستین بازی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶
پیش‌بینی زلاتان برای جام جهانی: آنچلوتی می‌تواند برزیل را قهرمان کند
عزت‌الهی: از بازی با تیم‌های بزرگ استقبال می‌کنیم/ روسیه ما را به چالش می‌کشد
تبادل نظر
درخواست باشگاه پرسپولیس از تیم ملی ازبکستان؛ ارونوف بازی با اروگوئه را از دست داد؟
رونالدو اولین بازیکن میلیاردر فوتبال جهان شد
تیم ملی فوتبال به روسیه سفر کرد
اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان و زیر ۲۳ سال اعلام شد
داوران مونته‌نگرویی، بازی ایران و روسیه را سوت می‌زنند
پیش‌بینی زلاتان برای جام جهانی: آنچلوتی می‌تواند برزیل را قهرمان کند
اسبقیان: اگر ببینیم باشگاهی تخلف می‌کند حتما ورود خواهیم کرد
ورزشکار کازرونی نخستین مدال آسیایی تاریخ ایران در رشته هی‌بال را کسب کرد
تساوی عمان و قطر در نخستین بازی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶
عربستان ۳ - ۲ اندونزی/ پیروزی سخت سعودی‌ها مقابل شاگردان کلایورت در شب پنالتی‌ها
فرعون‌ها به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند
برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال در روسیه با حضور تماشاگران
عربستان ۳ - ۲ اندونزی/ پیروزی سخت سعودی‌ها مقابل شاگردان کلایورت در شب پنالتی‌ها
تساوی عمان و قطر در نخستین بازی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶
رونالدو اولین بازیکن میلیاردر فوتبال جهان شد
داوران مونته‌نگرویی، بازی ایران و روسیه را سوت می‌زنند
درخواست باشگاه پرسپولیس از تیم ملی ازبکستان؛ ارونوف بازی با اروگوئه را از دست داد؟
پیش‌بینی زلاتان برای جام جهانی: آنچلوتی می‌تواند برزیل را قهرمان کند
ورزشکار کازرونی نخستین مدال آسیایی تاریخ ایران در رشته هی‌بال را کسب کرد
اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان و زیر ۲۳ سال اعلام شد
تیم ملی فوتبال به روسیه سفر کرد
اسبقیان: اگر ببینیم باشگاهی تخلف می‌کند حتما ورود خواهیم کرد
دبیر: سرداران و شهدای بزرگ ما کشتی‌گیر بودند/ کار فرهنگی مکمل کار فنی و قهرمانی است
مشایخی: تیم جوان و باانگیزه‌ای داریم/ طبیعت هفته به هفته بهتر خواهد شد
نارضایتی کاپیتان یونایتد از ترکیب آموریم
دوئل تیم‌های مدعی برای قهرمانی در مسابقات دستجات آزاد رولبال آقایان
پیام بازیکن استقلال برای اسطوره سابق بارسلونا
لبران جیمز پیش‌فصل NBA را از دست داد
رامین رضاییان، کاپیتان استقلال می‌شود
آماده سازی استقلال برای ادامه لیگ برتر و آسیا با حضور ساپینتو
طارمی از نیمکت المپیاکوس؛ آیا ستاره ایرانی می‌تواند بار دیگر بدرخشد؟
کسب سهمیه انفرادی تنیس روی میز جهان توسط دختران نوجوان ایرانی
حدادی: شرایط دوومیدانی‌کاران ایران در کشور‌های اسلامی سخت‌تر است
سرمربی روسیه: بی‌احترامی نباشد، بولیوی تکنیکی‌تر از ایران است
صالحی‌پور: با قدرت جبران می‌کنم
کریستیانو رونالدو: شاید از دیدنم خسته شده‌اید ولی باز هم می‌خواهم بازی کنم
متاسفانه تغییرات زیاد در کیفیت لیگ تاثیر گذاشته است/ سبک آلمانی هاشمیان در ایران جواب نمی‌دهد
بازیکنان جدید تیم ملی کیفیت چندانی ندارند/ بازی با تیم‌های قوی بهتر از دیدار با روسیه و تانزانیا است