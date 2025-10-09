باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - جهانبخش سلطانی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون درباره وضعیت فعلی سینمای ایران گفت: ما چیزی به نام دراماتیزه کردن و شخصیتپردازی روی پرده سینما نداریم. به عبارتی، فیلمی که حامل پیام برای مردم و عشق به دانایی و فضیلت باشد، وجود ندارد. سناریوها آنچنان که باید باشد، نیست. در نتیجه، صرفاً بخاطر اینکه مردم شاد باشند، بازیگران مقابل دوربین میخوانند و میرقصند. در صورتی که این فیلمنامهها دراماتیزه شده نیستند. باید هر فیلمی شروع، میانه و پایان داشته باشد و مردم جامعه را به تندرستی و عشق و ایمان دعوت کند، که من تابهحال چنین اثری را ندیدهام. بجز «پیر پسر» اثر دیگری به این شکل ندیدهام.
سلطانی در واکنش به صدرنشین بودن فیلمهای کمدی که فاقد پیام اخلاقی هستند، توضیح داد: طنز تعریف تاریخی دارد. طنز تضاد ایجاد میکند، تا تماشاگر متوجه آن تضاد باشد و جامعه به آگاهی برسد. آثار روی پرده سینما نهتنها کُمیک نیست، بلکه صرفاً برای خنده است و هیچ تفکری پشت آن وجود ندارد.
بازیگر سریال «یوسف پیامبر» در پاسخ به این سوال که کسانی که به عنوان سرمایهگذار در ساخت چنین آثاری پیش قدم میشوند، رزومهای در حوزه فرهنگ ندارند، تصریح کرد: بله، کسی که سرمایهگذار میشود، صرفاً قصد بازگشت سرمایه را دارد. آنها به دلیل فروش بلیت سینما به دنبال ساخت آثار کمدی سخیف هستند.
وی در پاسخ به این سوال که در پروژهای هم مشغول هستید؟ گفت: فیلمنامهای به نام «تومورهای خوشخیم» در دست داشتم، که تصمیم داشتم هم کارگردانی و هم بازی در آن را خود بر عهده بگیرم. یکسال به اصفهان رفتیم، اما به دلیل عدم تامین بودجه به تولید نرسید. کارهایی هم به من پیشنهاد شد، ولی، چون در سطح من نبود، نپذیرفتم.