باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی_ در قلب پردیسان قم، جایی که قرار بود رؤیای خانه‌دار شدن برای صد‌ها خانواده به واقعیت تبدیل شود، حالا تنها چیزی که تحویل داده شده، قسط‌های وام است.

وعده تحویل تا پایان شهریور؛ واقعیت درهای بسته

ساکنان بخش اول فاز نخست سایت ۲۷ هکتاری، با وجود پرداخت کامل آورده، هنوز پشت در‌های بسته خانه‌هایی ایستاده‌اند که قرار بود تا پایان شهریور تحویل داده شود. اما آنچه تحویل گرفته‌اند، سردرگمی، هزینه‌های مضاعف، و وعده‌هایی است که هر هفته به هفته بعد حواله می‌شود.

در میان ۳۲۰ خانواده‌ای که چشم‌انتظار تحویل واحدهایشان هستند، روایت‌های تلخ و پررنجی شنیده می‌شود. برخی با امید به وعده تحویل تا اول مهر، فرزندانشان را در مدارس پردیسان ثبت‌نام کرده‌اند. حالا هر روز باید مسیر خانه تا مدرسه را با اضطراب و هزینه طی کنند! بی‌آنکه سقفی بالای سر داشته باشند.

روایت متقاضیان از خانه به دوشی

برخی از این متقاضیان، گلایه‌های خود را از بدقولی مسئولان در تحویل ندادن واحدهای مسکونی شان با باشگاه خبرنگاران مطرح کرده‌اند؛ گلایه‌هایی که از سطح نارضایتی عبور کرده و به روایت‌هایی از سردرگمی خانوادگی و بی‌اعتمادی عمومی تبدیل شده‌اند.

ثبت نام مدرسه بدون سقف بالای سر

یک شهروند می گوید:ما همه چیزمون رو فروختیم تا آورده رو کامل بدیم. گفتن تا آخر شهریور واحد تحویلتونه. الان دو قسط وام رو دادیم، ولی هنوز نمی‌دونیم کی می‌تونیم اسباب‌کشی کنیم. بچه‌هام مدرسه‌شون اینجاست، هر روز باید از اون سر شهر بیارمشون. این انصافه؟

مهرماه باید ساکن می‌شدیم صاحبخانه اخطار می دهد

یک متقاضی واحد در سایت ۲۷ هکتاری ساکن فعلی منطقه نیروگاه، گفت:من کارگرم. با هزار بدبختی آورده رو جور کردم. گفتن مهر می‌تونید بیاید تو خونه‌تون از اون طرف صاحبخانه گفته موعدتون تمام شده. از طرفی بچه‌ هام رو همین‌جا پردیسان برای مدرسه ثبت‌نام کردم. حالا نه خونه دارم، نه پول رفت‌وآمد. فقط قسط می‌دم و منتظر وعده‌های بعدی‌ام.

اعتماد کردیم، اما خانه‌ آماده نبود

یکی از متقاضیان واحدهای سایت ۲۷ هکتاری پردیسان قم با گلایه از وضعیت فعلی گفت: ما اعتماد کردیم. گفتن همه چیز آماده‌ست، گفتن مهر می‌تونید بیاید توی خونه‌تون. حالا می‌گن انشعابات ناقصه، گاز نیست، پکیج‌ها تست نشده. یعنی نمی‌دونستن اینا لازمه؟ چرا قبل از گرفتن پول، اینا رو آماده نکردن؟ ما با امید و اعتماد جلو رفتیم، ولی حالا فقط وعده داریم، نه سقف، نه آرامش.

تکمیل نبودن انشعابات واحدها،علت سرگردانی متقاضیان

حسین زنجیرانی فراهانی، مدیرکل راه و شهرسازی استان قم، در پاسخ به گلایه‌ها با بیان اینکه از اواخر شهریورماه تحویل موقت پروژه ها انجام شده است، افزود:مشکل این سایت برای سکونت متقاضیان، تکمیل نبودن انشعابات است.

او با تاکید بر لزوم همکاری دستگاه های خدمت رسان گفت:انشعبات آب و برق انجام شده،قرار است هفته آینده با تست پکیج‌ها و تأییدیه نظام مهندسی، کنتور‌های گاز نصب شود.

اما برای خانواده‌هایی که هر روز با امید به سکونت، قسط پرداخت می‌کنند، این وعده‌ها دیگر رنگ باخته‌اند. آنها نه فقط خانه، بلکه آرامش، اعتماد، و برنامه‌ریزی زندگی‌شان را در این تأخیر‌ها از دست داده‌اند.