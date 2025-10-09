بازیکن سابق تیم ملی فوتبال می‌گوید که تانزانیا تیم ناشناخته‌ای است و تاکنون اسم این تیم را نشنیده‌ام.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد نصرتی بازیکن سابق فوتبال در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره لیست تیم ملی فوتبال برای بازی دوستانه با تیم‌های ملی روسیه و تانزانیا اظهار کرد: همان نفرات قبلی به تیم ملی فوتبال دعوت شدند و سردار آزمون به علت مصدومیت و عارف آقاسی به دلیل پایین بودن کیفیت فنی در بین نفرات تیم ملی نیستند، اما بقیه بازیکنان همان همیشگی هستند.

نصرتی درباره اینکه علیرضا جهانبخش بدون تیم هنوز به تیم ملی فوتبال دعوت می‌شود، گفت: به هر حال این هم جای سوال دارد و باید از کادر فنی تیم ملی بپرسید که دلیل دعوت جهانبخش چه چیزی است؟

بازیکنان جوان کیفیت بالایی ندارند تا به تیم ملی دعوت شوند 

او درباره اینکه میانگین سنی تیم ملی فوتبال بالا هست و اقدامی برای کاهش سن تیم ملی صورت نگرفته است، گفت: بازیکنان جوان هم آن قدر کیفیت بالایی ندارند و صادقانه باید بگوییم که جوانان ما تاپ نیستند که بگوییم همه این بازیکنان عالی هستند و  باید به تیم ملی دعوت شوند. متاسفانه جوانان در تیم‌های خود خیلی قوی کار نمی‌کنند.

کیفیت مسابقات لیگ داغان است 

بازیکن سابق فوتبال درباره اینکه مسابقات لیگ را چطور ارزیابی می‌کنید، بیان کرد: کیفیت لیگ داغان است و از ۱۸ امتیاز ممکن  فقط  تیم صدرنشین ۹ امتیاز گرفته است، که این خیلی بد است. فوتبال ما از لحاظ زیر ساختی مشکل دارد و استادیوم‌های ما استاندارد نیستند و کیفیت  زمین‌ها افتضاح است. همچنین کیفیت بازیکنان پایین آمده است. در مجموع لیگ ما خیلی ضعیف شده است.

تانزانیا تیم ناشناخته ای است 

نصرتی درباره اینکه بازی تدارکاتی با تیم‌های روسیه و تانزانیا می‌تواند محک خوبی برای تیم ملی فوتبال باشد، گفت: طبیعی است که بازی با تیم‌های قوی‌تر خیلی بهتر است. البته بازی با تیم ملی روسیه خوب است، اما تانزانیا تیم  شناخته شده  نیست و نمی‌دانیم سطح فوتبالشان چقدر است؟ من تا الان درباره تانزانیا چیزی نشنیدم و مسابقه‌ای هم از این تیم ندیدم تا درباره این تیم صحبت کنم.

باید به هاشمیان بیشتر فرصت بدهند 

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه عملکرد سرخپوشان را چطور ارزیابی می‌کند و هاشمیان ۵ هفته در تهران نتیجه نگرفته است، گفت: به نظرم به هاشمیان باید فرصت داده شود. به هر حال او اولین سال هست که به فوتبال ایران آمده و دارد کار می‌کند و باید به او زمان بدهند تا ببینیم سرمربیگری اش به چه صورت است. سرخپوشان در فاز حمله نتوانستند خوب موقعیت ایجاد کنند. البته   پرسپولیسی‌ها در بازی با تیم گل گهر عملکردشان بد نبود، اما به نظرم در فاز حمله باید بتوانند بیشتر موقعیت خلق کنند تا به گل برسند.

باید دستیاران  هاشمیان به او کمک کنند 

او درباره اینکه شعار‌هایی علیه درویش و هاشمیان داده می‌شود و نباید تغییراتی در مدیریت باشگاه پرسپولیس داده شود، گفت: به نظرم به هواداران باید حق داد، چون  تیم پرسپولیس نتایج قابل قبول  نگرفته است. البته درویش در زمانی که اورونوف را به پرسپولیس آورد، این بازیکن یکی از عوامل اصلی در قهرمانی سرخپوشان بود. متاسفانه این بازیکن الان مصدوم است و شرایطش خوب نیست، اما چیزی که هست این است که به نظرم باید به درویش و هاشمیان یک مقدار فرصت بدهند و به کادر فنی بیشتر اعتماد کنند. همچنین کمک‌های هاشمیان از جمله کریم باقری، خانبان و امیر حسین پیروانی باید بیشتر به سرمربی تیم کمک کنند، این طور نمی‌شود که مربیان کمکی به هاشمیان نکنند.

نصرتی درباره اینکه گفته می‌شود که وحید هاشمیان درخواست برگزاری جلسه فنی با حضور حسین عبدی را رد کرده است، گفت: من اطلاعی در این باره ندارم، اما شرایط پرسپولیس نسبت به اول فصل بهتر شده است، اما باید ببینیم در ادامه به چه صورت می‌شود.

فرشاد احمدزاده در دفاع چپ خوب کار کرده است 

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه هاشمیان بازیکنان را در پست‌های غیر تخصصی می‌گذارد، بیان کرد: به هر حال این موضوع سلیقه سرمربی  هست و باید به آن احترام گذاشت. درست است که میلاد محمدی دفاع چپ کلاسیک است، اما  فرشاد احمد زاده در دفاع چپ بد کار نکرده است. حالا باید ببینیم تفکرات و برنامه‌های هاشمیان چه چیزی بوده است و او باید پاسخ بدهد.

فسخ قرارداد با  دورسون یکی از ایرادات رضا درویش است 

او درباره اینکه تیم پرسپولیس با کمبود مهاجم رو‌به‌رو است، گفت: به نظرم یکی از ایراد‌هایی که به کادر مدیریتی پرسپولیس و در راس آن رضا درویش می‌شود گرفت، همین فسخ قرارداد با دورسون است. اگر پرسپولیسی‌ها نمی‌توانستند مهاجم خارجی خوبی بگیرند صبر می‌کردند و با سردار دورسون ادامه می‌دادند و زمانی که اگر بازیکن جایگزین خوب می‌گرفتند در آن صورت به او خسارت می‌دادند و او را رد می‌کردند و می‌رفت.

دادن پول برای گرفتن رضایت نامه بازیکن آزاد کار ناپسندی است 

نصرتی درباره اینکه باشگاه پرسپولیس پول رضایت نامه برای جذب فخریان داد در صورتی که او بازیکن آزاد بود، گفت: اگر این موضوع درست باشد کارناپسندی هست که انجام شده است. وقتی بازیکن آزاد است، نباید پول برای رضایت نامه اش بدهند، اما من به خاطر اینکه از جزییات این موضوع اطلاعی ندارم، نمی‌توانم نظر دقیقی را بدهم.

فوتبال ما روز به روز پسرفت می‌کند 

او درباره اینکه فیفا دی می‌تواند فرصت مناسبی برای تیم‌ها باشد تا عملکرد بهتری در ادامه لیگ داشته باشند، گفت:  تا زمانی که زیر ساخت‌ها و کیفیت چمن‌ها به همین صورت باشد فوتبال ما روز به روز پسرفت می‌کند.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم ملی فوتبال ایران
برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال در روسیه با حضور تماشاگران
تیم ملی فوتبال به روسیه سفر کرد
طارمی از نیمکت المپیاکوس؛ آیا ستاره ایرانی می‌تواند بار دیگر بدرخشد؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۵ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
می گوید من اسم تانزانیا را تا کنون نشنیده ام !
چون شما فعلا جایگاهی در فوتبال نداری !!!
