باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - شاهرخ بیانی پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه عملکرد تیم‌های مطرح در لیگ برتر فوتبال را چطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: شما جدول مسابقات را نگاه کنید تیم‌های بزرگ برابر تیم‌هایی که ضعیف‌تر هستند، فوتبال زیبایی را به نمایش نمی‌گذارند، یک مقدار به زمین‌ها برمی گردد و یک بخشی از آن به برنامه‌های تاکتیکی مربیان مربوط است.

تیم قهرمان لیگ ۵۰ امتیاز هم کسب نمی‌کند

او ادامه داد: هر تیمی که نگاه کنید بازیکن خلاق ندارد. قبلا در فوتبال ایران هر تیمی چند بازیکن خلاق داشت و نتایج را عوض می‌کردند، اما الان بازیکن خلاق در فوتبالمان کم شده است. گل زدن هم برای تیم‌ها سخت شده است. تیم‌های دیگر در برابر تیم‌های بزرگ خیلی بسته بازی کرده و خیلی وقت تلف می‌کنند و زیبایی فوتبال را از بین بردند. من فکر نمی‌کنم تیم قهرمان ۵۰ امتیاز هم کسب کند. قبلا تیم‌های قهرمان سال‌های گذشته ۷۰ امتیاز می‌آوردند.

بیانی درباره اینکه تیم تراکتور صدرنشین لیگ برتر ۹ امتیازی هست و امتیازش ۲ رقمی نشده است، گفت: به نظرم تیم‌های ضعیف بسته بازی می‌کنند و قصد دارند در ضد حمله و یا اتفاقی بتوانند بازی را پیروز شوند. خیلی وقت تلف می‌کنند و وقتی یک گل می‌زنند بازی زیبایی ارائه نمی‌دهند و با همان یک گل می‌خواهند بازی را نگه دارند و توپ را به زیرش می‌زنند. البته ما یک مقدار مشکل در زمین هم داریم. الان ۳ امتیاز از ۳ تیم کسر شده است، به خاطر اینکه استادیوم ندارند و آنها به تهران می‌آیند تا بازی کنند.

واقعا کیفیت زمین ورزشگاه تختی فاجعه است

او خاطر نشان کرد: زمین ورزشگاه تختی که قابل استفاده نیست، اما بازی سرخابی‌ها را در این استادیوم می‌گذارند. لیگ امسال آن زیبایی را ندارد. در حالی که امسال سالی هست که تیم‌ها خیلی خرج کردند و استقلال ۱۰، ۱۵ میلیون دلار صرف خرید بازیکنان خارجی کرده است. بازیکنی که در اروپا بازی کرده است، به طور حتم نمی‌تواند در زمین تختی کارایی داشته باشد. شما ببینید در همین زمین تختی چقدر آسیب دیده داشتیم. واقعا کیفیت زمین تختی فاجعه است.

بیانی بیان کرد: زمین اولین رکن برگزاری بازی فوتبال است و همه از بازی در زمین باکیفیت لذت می‌برند. در تمرینات زمین صاف و هموار است، اما یک بازیکن وقتی می‌خواهد در زمین تختی بازی کند، نمی‌تواند تاکتیک سرمربی را پیاده کند و دریبل و کار‌های تکنیکی انجام بدهد. من فکر می‌کنم بزرگترین معضل بازی‌های امسال لیگ، زمین‌های فوتبال است. وقتی در زمین فولاد بازی انجام می‌شود چقدر بازی زیبایی را می‌بینیم. به نظرم مسابقات لیگ را تعطیل کنند و زمین‌ها را درست کنند، چون ما این همه هزینه می‌کنیم تا مردم از بازی فوتبال لذت ببرند. به نظرم این طوری که بازی‌ها برگزار می‌شود ضربه به تیم ملی هم می‌زند. بهترین گلزن لیگ ۴ گل در ۶ بازی زده، که این فاجعه است.

پیشکسوت فوتبال گفت: من فکر می‌کنم اگر بازی‌ها را تعطیل کنند و زمین‌ها و استادیوم‌ها را درست کنند خیلی بهتر است تا اینکه تیم‌ها در این استادیوم‌های غیر استاندارد بازی کنند و نتایج مساوی به دست بیاورند. برخی از تیم‌ها وقت تلف می‌کنند و اعصاب بازیکنان حریف و تماشاگران را خورد می‌کنند. این مساوی‌ها برای فوتبالمان خیلی بد است و چیزی هم برای گفتن نداریم.

بازی استقلال با سرمربیگری ساپینتو

او درباره اینکه هواداران استقلال شعار‌هایی علیه ساپینتو دادند و خواهان برکناری اش شدند، گفت: من هم از نحوه بازی‌هایی که تیم ساپینتو انجام می‌دهد راضی نیستم و این مربی بعد از ۶ هفته تیم ۱۱ نفره خود را نشناخته است و این برای مربی خارجی خیلی بد است. من فکر می‌کنم اگر زمین صاف بود و بازی‌ها در استادیوم آزادی بود الان هم استقلال و هم پرسپولیس امتیازات بهتری گرفته بودند. چمن ورزشگاه آزادی خوب است و سرخابی‌ها همیشه در این استادیوم بازی کردند. امسال هر ۲ تیم به خاطر بازی نکردن در آزادی دارند ضرر می‌کنند. اصلا نمی‌توانیم به شکل تیمی سرخابی‌ها ایراد بگیریم و به خاطر همین است که یکی از این ۲ تیم با یک برد می‌تواند به صدر جدول برود. امتیازات آن قدر به هم نزدیک است، ما نمی‌توانیم بگوییم که مثلا تیم پرسپولیس بهتر از تیم‌های استقلال و سپاهانو یا برعکس است در صورتی که امسال این تیم‌ها هزینه میلیون دلاری کردند و باید فوتبال زیباتری نسبت به تیم شمس آذر و آلومینیوم ارائه بدهند.

بیانی بیان کرد: تیم استقلال خوزستان کمترین هزینه را کرده است، اما تیمش در بالای جدول حضور دارد و فوتبال هم از همه تیم‌ها بهتر بازی می‌کند، چون تیم جوانی هست و انگیزه هم دارد و برایش فرقی ندارد که در چه زمینی بازی می‌کند و انرژی و دوندگی بازیکنان جوان دارند و آنها می‌توانند تاکتیک سرمربی را اجرا کنند. اما بازیکنان بزرگ تیم ملی برایشان سخت شده است برای همین است که تیم‌های بزرگ نمی‌توانند نتیجه بگیرند، چون تیم‌های دیگر می‌آیند و مقابلشان بسته بازی می‌کنند. ساپینتو همین مشکل را دارد.

مشکل ساپینتو

پیشکسوت استقلال تصریح کرد: یک مشکل دیگر که ساپینتو دارد این است که بازیکنان خارجی اش آماده نیستند، اما از آنها استفاده می‌کند. در صورتی که یک بازیکن آماده نباشد و ضعیف کار کند، آن تیم ۱۰ نفره می‌شود و کار سخت می‌شود. ساپینتو باید بداند که یک بازیکن ضعیف که به زمین می‌آید تیم ۹ نفره می‌شود مخصوصا جنپو که وارد زمین مسابقه می‌شود. آن قدر به جنپو پول دادند، اما او نمی‌داند که در زمین مسابقه باید چه کار کند و او یک در یک را راحت رد نمی‌شود و یک فاکتور خوبی ندارد. من نمی‌دانم چرا ساپینتو این بازیکن را در زمین مسابقه می‌گذارد. همچنین تعویض‌های این مربی همیشه اشتباه است. سرمربی در طول هفته با بازیکن کار می‌کند و شناخت دارد و باید بهترین بازیکنان خود را در ترکیب اصلی بگذارد، چون ۳ امتیاز خیلی می‌تواند شرایط استقلال را بهتر کند.

ارنج و تعویض‌های ساپینتو

او خاطر نشان کرد: ارنج و تعویض‌هایی که ساپینتو می‌کند هیچ کدام به نفع استقلال نیست. مثلا در بازی با چادر ملو، کوشکی و سحرخیزان را به بازی آورد و این ۲ بازیکن در بازی‌های گذشته جزو بهترین‌ها بودند، اما آنها را روی نیمکت گذاشته بود. وقتی این ۲ بازیکن وارد زمین مسابقه شدند، ساپینتو دید که چقدر تیمش بهتر شده است، اما زمان نبود تا استقلال بازی را پیروز شود. یک مربی باید این مسائل را بداند که باید بهترین نفرات را در ترکیب بگذارد تا تیمش بتواند نتیجه بگیرد. همچنین این همه تغییر نباید یک مربی در ترکیب تیمش داشته باشد. الان هفته ششم است و همیشه می‌گوییم هفته اول تا سوم سخت است و نمی‌شود از برنامه سرمربی ایراد گرفت. متاسفانه تیم استقلال هنوز به ترکیب ثابت خود نرسیده است و تغییرات زیاد همیشه به بازیکنان ضربه می‌زند.

باید به ساپینتو کمک کنیم

بیانی درباره اینکه تغییر و تحولات در کادر فنی استقلال باید صورت بگیرد یا نه! گفت: من در ابتدا با تغییر ساپینتو موافق بودم، اما وقتی ۲۰ دقیقه پایانی بازی با چادر ملو را دیدم که خیلی تیم بهتر بازی کرد و متوجه شدم که وقتی بازیکنان خوب در داخل زمین هستند، تیم استقلال می‌تواند خوب شود. تغییرات کادر فنی هم خوب هست، اما الان هر مربی که بخواهد بیاید حداقل یک الی ۲ ماه با این بازی‌های فشرده زمان می‌برد تا تیم را درست کند. همچنین سرمربی جدید می‌گوید که من تیم استقلال را نبستم و شناختی ندارم و این زمان خیلی به ضرر تیم تمام می‌شود. مثلا اگر تعطیلات یک الی ۲ ماه باشد و مربی جدید بیاید و با تیم کار کند زمان خوبی است. من فکر می‌کنم باید به ساپینتو زمان بدهیم تا کار کند و باید کمکش کرد. به نظرم باید با ساپینتو صحبت کنیم که الان این بازیکنان به درد تاکتیک شما نمی‌خورند.

پیشکسوت استقلال بیان کرد: بازیکنان چپ پا استقلال نسبت به بازیکنان راست پا در زمین مسابقه بیشتر هستند و همین موضوع باعث می‌شود که نتوانند برنامه تاکتیکی را پیاده کنند. به هر حال استقلال ۲، ۳ بازیکن خارجی خوب دارد، اما بقیه خارجی‌ها خوب نیستند و به درد استقلال نمی‌خورند. به نظرم اگر ساپینتو تیم کامل استقلال را در زمین مسابقه بگذارد راحت‌تر نتیجه می‌گیرد. به نظرم باید مربیان ایرانی به ساپینتو کمک کنند و یا کمیته فنی درست کنند تا اعضا بتوانند ایرادات این مربی را به او بگویند، خیلی خوب می‌شود.

اگر کمیته فنی در استقلال بود اجازه چند بازیکن خارجی را نمی داد

بیانی اظهار کرد: اکنون کسی در باشگاه استقلال نیست که ایرادات ساپینتو را بگیرد و مدیرعامل نمی‌تواند این کار را انجام بدهد. باشگاه استقلال به کمیته فنی نیاز دارد تا ساپینتو را احضار کنند و به او بگویند که ارنج او ایراد دارد. به نظرم کمیته فنی می‌تواند به ساپینتو کمک کند تا تیمش بهتر شود. اگر کمیته فنی در استقلال بود این انتخاب‌ها صورت نمی‌گرفت، چون ۵، ۶ عضو در این کمیته هستند که با هم فکر و بررسی می‌کنند که گزینه مدنظر به درد استقلال می‌خورد و رزومه اش را می‌بینند و با حرف دلال نمی‌شود بازیکن گرفت. مطمئن باشید اگر کمیته فنی در استقلال بود این ۵، ۶ بازیکن خارجی که گرفتند، اعضای کمیته اجازه نمی‌دادند ۳، ۴ بازیکن خارجی را بگیرند و این پول‌ها را برای جذب بازیکنان ضعیف نمی‌دادند.

۲، ۳ بازیکن خارجی استقلال به اندازه فوتبال ایران هستند

پیشکسوت استقلال درباره بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال گفت: اگر از قبل کمیته فنی بود این مشکلات به وجود نمی‌آمد. من قبل از شروع بازی‌ها به تاجرنیا گفته بودم که اولین کاری که باید انجام بدهد این است که کمیته فنی بگذارد تا اعضای این کمیته تصمیم بگیرند چه مربی به استقلال بیاید و چه بازیکنانی به درد استقلال می‌خورند. متاسفانه بازیکنان به صورت دلالی به استقلال آمدند و آنها گفتند که چه بازیکنانی جذب شوند. افراد تصمیم گیرنده فوتبالی نبودند و پول‌ها را به راحتی دور ریختیم. ۲، ۳ بازیکن خارجی استقلال به اندازه فوتبال ایران هستند، اما ما باید بازیکنان خارجی بگیریم که یک و سرگردن از بازیکنان داخلی مان بالاتر باشند نه اینکه از بازیکنان خودمان ضعیف‌تر باشند. قلی زاده هفته گذشته اولین بازی اش را برای استقلال انجام داد و چقدر خوب بازی کرد و ۳ موقعیت خوب داشت. حالا شما این بازیکن و از آن طرف جنپو را نگاه کنید و جنپو ۶۰، ۷۰ دقیقه برای استقلال بازی کرد، اما یک کار مثبت انجام نداد. مشکل استقلال همین مسائل است که امیدوارم به زودی کمیته فنی درست کنند که پنجره نقل و انتقالاتی برای نیم فصل باز شد، اعضای کمیته بتوانند کمک کنند. من شنیدم اگر باشگاه استقلال اعتراض کند شاید مورد موافقت فیفا قرار بگیرد و پنجره نقل و انتقالاتی شان باز شود.

او درباره اینکه گفته می‌شود وکیل باشگاه استقلال لایحه دفاعیه را با هوش مصنوعی تنظیم کرده است، گفت: متاسفانه انتخاب‌های غلط به باشگاه استقلال ضربه زده است.

تغییرات زیاد مدیریت همیشه به باشگاه استقلال ضربه زده است

بیانی درباره اینکه سمیعی قبول نمی‌کند که او باعث بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال شده است، گفت: من در تیم نساجی بودم و منتظر محمد بعد از مس رفسنجان به نساجی آمد و برای این تیم شمالی یکی، ۲ بازی انجام داد. آن موقع استقلالی‌ها می‌توانستند رضایت نامه اش را به نساجی بدهند تا منتظر محمد بازیکن نساحی می‌شد و این قدر مشکل نداشتند. به نظرم اینها مشکلات مدیریت است و وقتی مدیران در باشگاه هستند همه چیز خوب است، اما وقتی از باشگاه می‌روند تمام مشکلات به بیرون درز پیدا می‌کند که چه اشتباهاتی کردند. تغییرات زیاد مدیریت همیشه به باشگاه استقلال ضربه زده است. در صورتی که در فوتبال دنیا این قدر تغییرات مدیریتی وجود ندارد. شما نگاه کنید که در این چند سال چند مدیرعامل استقلال عوض شدند؟

امیدوارم تاجر نیا افراد ضعیف را کنار بگذارد

پیشکسوت استقلال بیان کرد: ما می‌گوییم که باشگاه استقلال باید یک مدیرعامل ۵ الی ۱۰ ساله داشته باشد و تحصیلکرده باشد و مدیریت بلد باشد. حجت کریمی مدیرعامل خوبی بود و وقتی مدیر بالادستی به او گفت که فلانی را نگیرد، او خداحافظی کرد. در صورتی که می‌توانست باشد و حرف بالا دستی اش را گوش کند و کنار تیم باشد. حجت کریمی فرد سالمی بود و اتفاقات خوبی در دوران مدیریتش برای استقلال داشت رخ می‌داد، اما متاسفانه خودش استعفا داد و رفت و کسی او را کنار نگذاشت و اینها به استقلال ضربه زد. بعد از آن شما نگاه کنید چه کسانی به استقلال آمدند و حجت کریمی، سمیعی را از باشگاه بیرون کرده بود و اتفاقی افتاد که او را اخراج کرد. وقتی که حجت کریمی رفت باز سمیعی به استقلال برگشت و مدیرعامل باشگاه شد. فوتبال ما خیلی جالب است و افراد سالم باید کنار بروند و افراد ناسالم بیایند. امیدوارم تاجرنیا بتواند شرایط این تیم را درست کند. به نظرم تاجرنیا از روزی که به استقلال آمده است، دارد خوب کار می‌کند و هم دلسوز تیم هست و هم کار‌های زیر بنایی که می‌کند برای آینده استقلال خیلی خوب است. تیم‌های فوتسال، فوتبال بانوان، بسکتبال و کشتی را تشکیل داده است و کاری می‌کند که استقلال باشگاه واقعی باشد و همه رشته‌های ورزشی را داشته باشد. امیدوارم مدیریت خوبی کند و آدم‌های ضعیف از باشگاه بردارد و تغییر و تحول بدهد تا تیم مدیریتی اش یکدست شود.