باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش- پروژه محور ارتباطی الیگودرز–داران با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده که تکمیل آن را با تأخیر مواجه کرده است.

یکی از موانع اصلی در تکمیل پروژه، معارضان محلی هستند که با تملک اراضی و تغییر کاربری زمین‌های خود مخالفند. این معارضات باعث توقف یا کندی پیشرفت پروژه در برخی قطعات شده است. برای مثال، ۱۳ کیلومتر از مسیر به دلیل اعتراضات محلی هنوز تعیین‌تکلیف نشده است. با این حال، مسئولان اعلام کرده‌اند که منابع مالی لازم برای پرداخت حقوق قانونی معارضان فراهم شده و در صورت عدم همکاری، موضوع به شورای تأمین ارجاع خواهد شد.

کمبود اعتبارات و تغییر اولویت‌ها

اداوی فرماندار الیگودرز گفت: تأمین مالی پروژه در سال‌های گذشته با مشکل مواجه بوده است و کمبود اعتبارات و تغییر اولویت‌ها در دولت‌های مختلف باعث تأخیر در اجرای پروژه شده است.

وی افزود: با این حال، در دولت فعلی، منابع مالی لازم اختصاص یافته و مسئولان اعلام کرده‌اند که پروژه در اولویت قرار دارد.

محور الیگودرز–داران، یکی از محور‌های پرتصادف کشور

محور الیگودرز–داران به دلیل وضعیت نامناسب جاده و طراحی‌های غیراستاندارد، یکی از محور‌های پرتصادف کشور محسوب می‌شود. بر اساس آمار رسمی، سالانه به‌طور میانگین ۵۰ نفر در این مسیر جان خود را از دست می‌دهند. این وضعیت نشان‌دهنده ضرورت تسریع در تکمیل پروژه و ارتقای ایمنی جاده است.

با وجود مشکلات متعدد، پیشرفت‌هایی در پروژه مشاهده می‌شود. برای مثال، ۶ کیلومتر پایانی مسیر که بسیار حادثه‌خیز بود، با تأمین منابع مالی و تجهیز کارگاه‌ها در حال تکمیل است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۴ یا خرداد ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.

مشکلات زیرساختی و خدمات عمومی

علاوه بر مشکلات مرتبط با پروژه، ساکنان برخی مناطق مانند بخش ززوماهرو الیگودرز همچنان از زیرساخت‌های ارتباطی و خدمات عمومی محروم هستند. این مناطق با کمبود راه‌های ارتباطی ایمن و مطمئن مواجه‌اند و ساکنان آنها در مضیقه هستند.

محور الیگودرز–داران با وجود اهمیت بالای اقتصادی و اجتماعی، با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که تکمیل آن را با تأخیر مواجه کرده است. با این حال، با تأمین منابع مالی، رفع معارضان محلی، و تسریع در اجرای پروژه، می‌توان امیدوار بود که این محور در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری برسد و نقش مهمی در توسعه منطقه ایفا کند.