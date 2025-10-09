شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات دریافت کد مدرسه و تاخیر در ثبت نام دانش آموزان روستاهای هم زارع و ابراهیمی در شهرستان خواف ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دریافت کد مدرسه برای سوابق تحصیلی یکی از مراحل مهم برای دانش آموزانم محسوب میشود. این کد محل تحصیل دانشآموزان را مشخص میکند و در بالای کارنامه آنها درج شده است. دانشآموزان با استفاده از این کد میتوانند به سوابق تحصیلی خود دسترسی پیدا کنند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما دانش آموزان متوسطه دوم در روستاهای هم زارع و ابراهیمی به دلیل نداشتن کد مدرسه برای ادامه تحصیل با مشکلاتی مواجه شدند. این در حالی است که دبیرستان سه کلاسه به همین منظور وبا کمک مردم وخیرین ونوسازی ساخته، تجهیزو افتتاح شده است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
علی رغم گذشت ۱۶روز از مهرماه دانش آموزان متوسطه دوم روستاهای محروم هم زارع وابراهیمی ازتوابع شهرستان خواف استان خراسان رضوی درهیچ مدرسهای ثبت نام نشدند. این درحالی است که دبیرستان سه کلاسه به همین منظور وبا کمک مردم وخیرین ونوسازی ساخته، تجهیزو افتتاح شده است.
ولی متاسفانه بدلایل غیرمنطقی ازاختصاص کد به این مدرسه خودداری میکنند علی رغم سه بار تقاضای اموزش وپرورش خواف ودستور موکد مدیرکل محترم اموزش وپرورش خراسان رضوی لطفا پیگیری کنید.
