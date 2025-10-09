باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

باید اضطراب فرزندان را به رسمیت بشناسید + فیلم

روانشناس بالینی در مورد اضطراب کودکان توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی مقدم نیا، روان شناس بالینی با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در خصوص  اضطراب کودکان نکاتی بیان‌ کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط

سامانه غربالگری اضطراب کودکان، در دسترس والدین خوزستانی

باید اضطراب فرزندان را به رسمیت بشناسید + فیلم
young journalists club

فراخوان والدین به شرکت در طرح ملی غربالگری اضطراب در کودکان

باید اضطراب فرزندان را به رسمیت بشناسید + فیلم
young journalists club

راه حلی پیش روی والدین برای کنترل اضطراب جدایی کودکان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حماس دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه را اعلام کرد + فیلم
۵۲۸

حماس دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه را اعلام کرد + فیلم

۱۷ . مهر . ۱۴۰۴
به کودکان زیر چهارده سال تلفن همراه اختصاصی ندهید + فیلم
۴۳۴

به کودکان زیر چهارده سال تلفن همراه اختصاصی ندهید + فیلم

۱۷ . مهر . ۱۴۰۴
بررسی عملکرد استقلال با مربی‌گری ساپینتو + فیلم
۳۶۵

بررسی عملکرد استقلال با مربی‌گری ساپینتو + فیلم

۱۷ . مهر . ۱۴۰۴
باید اضطراب فرزندان را به رسمیت بشناسید + فیلم
۳۵۹

باید اضطراب فرزندان را به رسمیت بشناسید + فیلم

۱۷ . مهر . ۱۴۰۴
ماجرای پایتخت شدن تهران از زمان قدیم + فیلم
۳۰۰

ماجرای پایتخت شدن تهران از زمان قدیم + فیلم

۱۷ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.