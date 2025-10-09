باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
به کودکان زیر چهارده سال تلفن همراه اختصاصی ندهید + فیلم

روانشناس بالینی در خصوص تلفن همراه و کودکان نکاتی بیان‌ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی مقدم نیا، روان شناس بالینی با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در مورد تلفن همراه و‌ کودکان توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

