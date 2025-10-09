سی و دومین اجلاس سراسری نماز با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی در رشت آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _  سی و دومین اجلاس سراسری نماز  امروز پنجشنبه ۱۷ مهر به میزبانی شهر رشت در حال برگزاری است.‌

۷۰۰ مهمان از سراسر کشور به اجلاس سراسری نماز دعوت شده‌اند که حدود ۷۰ درصد از مهمانان از داخل استان و بقیه مهمانان از سایر استان‌ها هستند.

یک هزار و ۴۰۰ مقاله  به دبیرخانه این اجلاس ارسال شده که از این مجموع  ۱۴۹ مقاله از گیلان بوده است  ۲۷ مقاله به عنوان مقالات برتر انتخاب شده‌اند که ۸ مقاله از گیلان است.


سی و دومین اجلاس سراسری نماز امروز پنجشنبه به میزبانی استان گیلان در رشت با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور، معاون رئیس جمهور در امور زنان، رئیس دفتر رئیس جمهور و مدیران کشوری و مسئولان ارشد استان گیلان در حال برگزاری است.‌

پیام مقام معظم رهبری در این اجلاس توسط ایت الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان قرائت شد.

