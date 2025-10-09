باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گروه مقاومت فلسطین، حماس بامداد پنجشنبه اعلام کرد که با مرحله اول طرح آتش‌بس غزه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، موافقت کرده است و از تلاش‌های او به همراه ترکیه، قطر و مصر قدردانی می‌کند.

حماس در بیانیه‌ای در تلگرام اعلام کرد: «حماس اعلام می‌کند که توافقی برای پایان دادن به جنگ غزه، خروج اشغالگران، ورود کمک‌های بشردوستانه و تبادل زندانیان حاصل شده است.»

در این بیانیه آمده است: «ما از تلاش‌های برادران میانجی خود در قطر، مصر و ترکیه بسیار قدردانی می‌کنیم. همچنین از تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که هدفش پایان نهایی جنگ و خروج کامل نیرو‌های اشغالگر اسرائیل از نوار غزه است، تقدیر می‌کنیم.»

این بیانیه همچنین خطاب به کشور‌های ضامن توافق آتش‌بس و کشور‌های مختلف عربی و اسلامی و محافل بین‌المللی و همچنین ترامپ، خواستار اعمال فشار بر اسرائیل برای انجام مسئولیت‌های این توافق شد.

در این بیانیه آمده است: «ما تأکید می‌کنیم که فداکاری‌های مردم ما بیهوده نخواهد بود، ما به قول خود پایبند خواهیم ماند و از حقوق ملی خود مانند حق آزادی، استقلال و خودمختاری دست نخواهیم کشید.»

اظهارات حماس درست پس از آن منتشر شد که ترامپ اعلام کرد اسرائیل و حماس مرحله اول توافق پیشنهادی آمریکا برای غزه را امضا کرده‌اند.

از اکتبر ۲۰۲۳، حملات اسرائیل نزدیک به ۶۷۲۰۰ فلسطینی را در این منطقه محاصره‌شده که بیشتر آنها زن و کودک هستند، به شهادت رسانده و آن را غیرقابل سکونت کرده است.

منبع: آناتولی