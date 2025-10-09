حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که با مرحله اول طرح آتش‌بس غزه ترامپ، رئیس جمهور آمریکا موافقت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گروه مقاومت فلسطین، حماس بامداد پنجشنبه اعلام کرد که با مرحله اول طرح آتش‌بس غزه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، موافقت کرده است و از تلاش‌های او به همراه ترکیه، قطر و مصر قدردانی می‌کند.

حماس در بیانیه‌ای در تلگرام اعلام کرد: «حماس اعلام می‌کند که توافقی برای پایان دادن به جنگ غزه، خروج اشغالگران، ورود کمک‌های بشردوستانه و تبادل زندانیان حاصل شده است.»

در این بیانیه آمده است: «ما از تلاش‌های برادران میانجی خود در قطر، مصر و ترکیه بسیار قدردانی می‌کنیم. همچنین از تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که هدفش پایان نهایی جنگ و خروج کامل نیرو‌های اشغالگر اسرائیل از نوار غزه است، تقدیر می‌کنیم.»

این بیانیه همچنین خطاب به کشور‌های ضامن توافق آتش‌بس و کشور‌های مختلف عربی و اسلامی و محافل بین‌المللی و همچنین ترامپ، خواستار اعمال فشار بر اسرائیل برای انجام مسئولیت‌های این توافق شد.

در این بیانیه آمده است: «ما تأکید می‌کنیم که فداکاری‌های مردم ما بیهوده نخواهد بود، ما به قول خود پایبند خواهیم ماند و از حقوق ملی خود مانند حق آزادی، استقلال و خودمختاری دست نخواهیم کشید.»

اظهارات حماس درست پس از آن منتشر شد که ترامپ اعلام کرد اسرائیل و حماس مرحله اول توافق پیشنهادی آمریکا برای غزه را امضا کرده‌اند.

از اکتبر ۲۰۲۳، حملات اسرائیل نزدیک به ۶۷۲۰۰ فلسطینی را در این منطقه محاصره‌شده که بیشتر آنها زن و کودک هستند، به شهادت رسانده و آن را غیرقابل سکونت کرده است.

منبع: آناتولی

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
توافق مشکوکی هست و شاید فریبی از طرف اسرائیل و آمریکا
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی
۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
از فردا ترامپ در اتاق جایزه نوبل اتراق میکنه
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجید صمدی ایوری
۰۹:۴۷ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
بسم الله الرحمن الرحیم خدا قوت به گروه حماس در واقع حماس نباید حتی یک وجب از خاک خود عقب نشینی کند حتی اسرائیل منفور را از منطقه فراری دهد...
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۶ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
عشق به نوبل کار خودش رو کرد
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۴ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
شایدم فریبکاری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
خدا میدونه آخرش چی بشه با صهیونیست ها،صهیونیست ها بیشتر از هفتاد سال هست که ظلم میکنن و فریب میدن ،
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
اسرائیلی ها هم از جنگ خسته شدند اونها هم مردم آسایش آرامش میخواهند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
خوب حماس هم بله
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۷ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
واقعا خاک بر سر جهان و ملتی که منتظر نظر نجسهای جهان و هم نجنسبازان جهانی چون ترامپ دیوانه و نجس دنیا هستند
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۵ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
سلام. قطر و ترکیه و مصر و سران خیانتکار و پادشاهان و شیوخ کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس و عربستان سعودی ودیگر پادوهای ترامپ جنایتکار فلسطین و حقوق مردم را به تاراج دادند و به رژیم صهیونیستی تروریست فروختند و این لکه ننگ را تا ابد با خود خواهند داشت... فلسطین یعنی کل فلسطین و رژیمی به نام اسرائیل وجود نداشته ندارد و نخواهد داشت. حماس با این همه رشادت نباید زیر بار تحمیل این طرح ننگین برود. حق مردم فلسطین ضایع و نابود شد. لعنت الله علی قوم الظالمین . افسوس از این معاهده ننگین ترامث..
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۵ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
همش کلکه همش کلاه همش کلکه اسرائیل نجس
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۱ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
از نقش پررنگ جمهوری اسلامی نباید غافل بود
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۰۹:۱۷ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
احتمالا توافق خوبی نیست ولی توافق پیروزی برای اسرایل هم نخواهد بود!
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۷ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
قدر دانی کرده که صاحب سگ هار خونخوار خودش هم خواسته افسار سگ تا بیش از این سقط نکرده را بکشد
۵
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۲ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
چ بدونیم
خدا ثمره خون شهدا و هدیه کنه

و شهدای خون سردار ها و دانشمند ما رو
۶
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۲ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
خیلی جالبه و البته جای تامّل که حماس از ترامپ قدردانی می کند!!
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۰ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
دلیل همه چیز را که تو نباید بدانی
و،،،،،،،،،،،،، !!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۲ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
جرا نمیخواهید بفهمید .اگر فشار حامیان فلسیطینی و کشتی های صمود و ووو و طمع گرفتن جایزه صلح نوبل توسط ترامپ نبود.
محال بود ترامپ دست از سر تصاحب سرزمیتهای غزه بردارد
الکی ویتکاف دلال بساز و بفروش را چند بار به غزه نفرستاد
معلومه طفلکی ها تشکر کنند .بعد ترامپ خودشیفته است
عاشق تمجید و تعریف است .حتی اگر الکی باشد
