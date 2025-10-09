باشگاه خبرنگاران جوان - مجید پارسا مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص موضوع هوشمندسازی مدارس، آموزش آنلاین و دسترسی دانشآموزان به ابزارهای دیجیتال گفت: یکی از اتفاقات خوبی که در سال تحصیلی جاری افتاده، توجه به این حوزه توسط نهادهای دولتی است. شخص رئیس جمهور برنامهای را برای این موضوع پیش بینی کردند تا به روزآوری تجهیزات مدارس در اولویت قرار گیرد، اما جدا از اینکه برنامه دولت است، جزء برنامههای وزارت آموزش و پرورش نیز است که به این سمت حرکت میکند.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش شهر تهران نیز در این حوزه گامهایی برداشته است گفت: از محل درآمدهای اختصاصی بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی و اداری و هنرستانی خریداری کردیم که روانه مدارس شدهاست.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه اعتقاد و باور ما این است که تجهیزات مدارس برای استفاده از فناوریهای روز باید به روز و آماده شود ادامه داد: اگر باور داریم که از روشهای نوین تدریس استفاده کنیم، باید از تجهیزات روز هم استفاده کنیم، در این مسیر گامهایی را وزارت آموزش و پرورش برداشته و دولت هم برنامهها را مدون کرده؛ فکر میکنم در انتهای سال، آثار خوبی در بین دانشآموزان و مدارس مشاهده شود.
پارسا با بیان اینکه بیش از هزار کلاس درس ۳۵ نفره داریم و تلاش میکنیم براساس دستوری که وزیر آموزش و پرورش دادند و توسعه عدالت آموزشی که تاکید رئیس جمهور است، تراکم را پایین و به زیر ۳۵ نفر برسانیم تا بتوانیم به بهبود کیفیت آموزشی کمک کنیم اظهار کرد: تعداد مدارسی که به دلیل فرسودگی عملاً غیرقابل استفاده باشند، محدود است؛ اما بخشی از مدارس ما قدمت بالایی دارند و برای ایمنسازی نیازمند مقاومسازی جدی هستند. در حال حاضر حدود ۸۰۰ مدرسه در پایتخت نیاز به بهسازی دارند که این مدارس در دستور کار تخریب و بازسازی قرار گرفتهاند.
وی با بیان اینکه هدف این است که دانشآموزان تهرانی در فضایی امن، استاندارد و باکیفیت به تحصیل بپردازند افزود: موضوع بازسازی و مقاومسازی مدارس تنها یک پروژه عمرانی نیست؛ بلکه سرمایهگذاری بر آینده کشور است. هر دانشآموزی حق دارد در محیطی امن و سالم آموزش ببیند.
منبع: ایسنا