هفته هفتم مسابقات اسبدوانی فصل پاییزه شهرستان آق‌قلا پنج‌شنبه و جمعه برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی- روز اول از هفته هفتم مسابقات اسبدوانی فصل پاییزه ۱۴۰۴ آق‌قلا پنج‌شنبه ۱۷ مهر از ساعت: ۱۲:۴۰ در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار می‌شود.

همچنین روز دوم این مسابقات با شرکت ۷۷ راس اسب در ۷ دور ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۶۰۰ متری از ساعت: ۱۲:۴۰ جمعه ۱۸ مهرماه برگزار خواهد شد.

تعداد ۸۱ راس اسب از نژاد‌های ترکمن، دوخون و تروبرد در ۷ دور و در مسافت‌های ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۶۰۰ متر روز پنج‌شنبه به رقابت خواهند پرداخت.

مبلغ ۱۷ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال جایزه درنظر گرفته شده برای مسابقات روز پنج‌شنبه و مبلغ ۲۹ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال جایزه درنظر گرفته شده برای مسابقات روز جمعه که به مالکین، مربیان و چابکسواران اسب‌های برتر اهداء خواهد شد.

