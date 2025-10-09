مقام معظم رهبری در خصوص سی و دومین اجلاس سراسری نماز پیامی را منتشر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی (مدّظلّه العالی) در پیامی به سی و دومین اجلاس سراسری نماز، با اشاره به نقش پدران و مادران و سپس معلمان در التزام به نماز، بر استفاده از ابزار‌های نوین و مشوّق‌ها برای آموزش نماز و ترویج نماز تاکید کردند.

متن پیام به سی و دومین اجلاس سراسری نماز به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجلاس نماز یکی از سودمندترین گردهمائی‌های کشور و روزی که این اجلاس در آن برگزار می‌شود یکی از مبارک‌ترین روز‌های سال است و این بخاطر تشخّص و برجستگی این فریضه‌ی پرمعنی و حیات‌بخش، در میان فرائض اسلامی است.

نماز آنگاه که با آداب خود همچون خشوع و دل‌سپاری به معبود انجام می‌گیرد، دل را آرام و اراده را مستحکم و ایمان را ژرف و امید را زنده می‌کند و سرنوشت انسان در دنیا و آخرت وابسته به چنین دل و چنین اراده و چنین ایمان و چنین امیدی است.

این است که توصیه به نماز در قرآن و دیگر متون دینی از دیگر توصیه‌ها افزون‌تر است و چنین است که در اذان نماز، آن را از همه‌ی کار‌ها بهتر اعلام می‌کنند.

پدران و مادران و سپس معلمان و معاشران و آنگاه مقررات و عادات زندگی مرتبط با نماز، در انتشار و التزام به آن نقش دارند.

دستگاه‌های تبلیغ دین و رجال دینی و سپس همه‌ی متدیّنین این را تکلیف حتمی خود بشمارند و از ابزار‌های نوین و مشوّق‌ها برای آموزش نماز و ترویج نماز و تبیین ظرافت‌های پرمعنی در نماز و سرانجام نیاز دنیوی و اخروی هر فرد مسلمان به نماز بهره‌گیری کنند.

لازم است از جناب آقای قرائتی که این نهال پرثمر را نشانده و تا اینجا رسانده‌اند صمیمانه تشکر کنم.

والسلام علیکم و رحمه الله
سید علی خامنه‌ای
۱۴۰۴/۷/۱۵

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
خدایا نماز را به خانه ها برگردان
۶
۴
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۹:۴۹ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
بی‌خانمانان صاحب‌خانه؛ روایت تلخ ۳۲۰ خانواده سرگردان در پردیسان قم
۳۲۰ خانواده در سایت ۲۷ هکتاری پردیسان قم ، هنوز پشت در‌های بسته خانه‌هایی ایستاده‌اند که قرار بود تا پایان شهریور تحویل داده شود.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی_ در قلب پردیسان قم، جایی که قرار بود رؤیای خانه‌دار شدن برای صد‌ها خانواده به واقعیت تبدیل شود، حالا تنها چیزی که تحویل داده شده، قسط‌های وام است.
۱
۴
پاسخ دادن
