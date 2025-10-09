شهروندخبرنگار ما به مناسبت روز جهانی کودک تصاویری از اکران اولین فیلم سینمایی در فرهنگسرای خورشید شهرداری بخش انابد را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با روز جهانی کودک اولین فیلم سینمایی در فرهنگسرای خورشید شهرداری بخش انابد از توابع شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی اکران شد. به همین مناسبت اکران اولین فیلم سینمایی در فرهنگسرای خورشید با کودکان آغاز شد. این مراسم که به همت شهرداری این شهرستان برگزار شد؛ دانش آموزان مدرسه مهرعظام حضور یافتند ولحظات شادی را در کنار دوستان خود رقم زدند. گفتنی است بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته دانش آموزان از همه مدارس شهر میزبان شهرداری بخش انابد هستند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مهدی غروی - خراسان رضوی

