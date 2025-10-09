باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آژانس دفاع مدنی غزه روز پنجشنبه از چندین حمله به این منطقه پس از اعلام توافق حماس و اسرائیل بر سر طرح آتشبس خبر داد.
محمد المغیر، یکی از مقامات این آژانس، با اشاره به «یک سری حملات هوایی شدید» به شهر غزه گفت: «از زمان اعلام توافق بر سر چارچوب آتشبس پیشنهادی در غزه در شب گذشته، چندین انفجار، بهویژه در مناطقی از شمال غزه، گزارش شده است.»
در همین حال اسرائیل به فلسطینیهای غزه هشدار داده است که به بخش شمالی نوار غزه برنگردند و میگوید: «منطقه شمال غزه هنوز یک منطقه جنگی خطرناک محسوب میشود.»
آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل در پستی در X گفت: «نیروهای ارتش اسرائیل هنوز شهر غزه را در محاصره دارند، جایی که بازگشت به آنجا بسیار خطرناک است.»
وی افزود: «برای امنیت خود، از بازگشت به شمال یا نزدیک شدن به مناطقی که نیروهای ارتش اسرائیل در هر کجای نوار غزه مستقر و در حال فعالیت هستند، از جمله در جنوب و شرق نوار، تا زمان صدور دستورالعملهای رسمی، خودداری کنید.»
هشدار او در حالی مطرح میشود که قرار است اسرائیل و حماس روز پنجشنبه توافق آتشبس غزه را امضا کنند که میتواند اسرای زنده باقیمانده را ظرف چند روز آزاد کند و موجب آزادی صدها زندانی فلسطینی و همچنین افزایش کمکها به غزه پس از بیش از دو سال جنگ شود.
منبع: خبرگزاری فرانسه