ستاره هلندی آبی‌اناری‌ها مخالفتش را با بازی تیمش برابر ویارئال در هفته هفدهم لالیگا به میزبانی آمریکا اعلام و به این تصمیم سران لالیگا اعتراض کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیران لالیگا در تصمیمی عجیب و بحث‌برانگیز اعلام کرده‌اند که دیدار بارسلونا برابر ویارئال در هفته هفدهم رقابت‌های لالیگا به جای ورزشگاه اختصاصی ویارئال در ورزشگاه هارد راک شهر میامی آمریکا برگزار خواهد شد.

فرانکی دیونگ، کاپیتان هلندی بارسلونا با این تصمیم مخالفت و آن را غیر منطقی و ناعادلانه توصیف کرد.

بازی ویارئال و بارسلونا قرار است ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵، در ورزشگاه هارد راک شهر میامی آمریکا برگزار شود؛ رویدادی تاریخی که برای اولین بار اتفاق می‌افتد. تصمیم سران لالیگا برای انتقال این بازی پس از تأیید رسمی اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) برای برگزاری مسابقه خارج از مرز‌های اسپانیا گرفته شده است.

دیونگ در واکنش به این تصمیم گفت: صادقانه بگویم این تصمیم را دوست ندارم. من موقعیت باشگاه‌ها را درک می‌کنم، چون آنها منافع مالی خواهند داشت و شاید بخواهند برند خود را در سطح جهانی گسترش دهند ولی من موافق این کار نیستم.

او ادامه داد: فکر می‌کنم این تصمیم برای بازیکنان خوب نیست، چون ما از قبل با برنامه فشرده و سفر‌های زیاد دست‌وپنجه نرم می‌کنیم و این تصمیم اوضاع را بدتر می‌کند. همچنین از نظر رقابت، عادلانه نیست، چون این بازی باید خارج از زمین ما برگزار شود ولی حالا در زمین بی‌طرف برگزار می‌شود و این درست نیست.

این ستاره هلندی در پایان گفت: به نظرم طبیعی است که باشگاه‌های دیگر از این تصمیم ناراضی باشند. این یک لیگ اسپانیایی است و عجیب است که برخی از بازی‌های آن در آمریکا برگزار شود. به نظرم این تصمیمی غیر منطقی و ناعادلانه است.

بارسلونا هر چند فصل جدید رقابت‌های لالیگا را بسیار خوب آغاز کرد، اما در دیدار اخیر برابر سویا ناامیدکننده ظاهر شد و با نتیجه چهار بر یک شکست خورد و همین باعث شد تا صدر جدول رده‌بندی را از دست دهد و به رئال مادرید واگذار کند.

برچسب ها: ستاره بارسلونا ، لالیگا ، فوتبال آمریکا
خبرهای مرتبط
سفر ۸۰۰۰ کیلومتری برای فراموشی شکست داربی
ستاره بارسلونا ۵ ماه دور از میادین
تبریک یک رئالی به یامال!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرعون‌ها به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند
رونالدو اولین بازیکن میلیاردر فوتبال جهان شد
عربستان ۳ - ۲ اندونزی/ پیروزی سخت سعودی‌ها مقابل شاگردان کلایورت در شب پنالتی‌ها
تساوی عمان و قطر در نخستین بازی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶
برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال در روسیه با حضور تماشاگران
لیگ را تعطیل کرده و استادیوم درست کنند/ چند بازیکن خارجی به درد استقلال نمی‌خورند
من اسم تیم تانزانیا را تا الان نشنیده‌ام/ ایراد درویش فسخ قرارداد با دورسون است
آخرین اخبار
لیگ را تعطیل کرده و استادیوم درست کنند/ چند بازیکن خارجی به درد استقلال نمی‌خورند
من اسم تیم تانزانیا را تا الان نشنیده‌ام/ ایراد درویش فسخ قرارداد با دورسون است
فرعون‌ها به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند
برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال در روسیه با حضور تماشاگران
عربستان ۳ - ۲ اندونزی/ پیروزی سخت سعودی‌ها مقابل شاگردان کلایورت در شب پنالتی‌ها
تساوی عمان و قطر در نخستین بازی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶
رونالدو اولین بازیکن میلیاردر فوتبال جهان شد
داوران مونته‌نگرویی، بازی ایران و روسیه را سوت می‌زنند
درخواست باشگاه پرسپولیس از تیم ملی ازبکستان؛ ارونوف بازی با اروگوئه را از دست داد؟
پیش‌بینی زلاتان برای جام جهانی: آنچلوتی می‌تواند برزیل را قهرمان کند
ورزشکار کازرونی نخستین مدال آسیایی تاریخ ایران در رشته هی‌بال را کسب کرد
اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان و زیر ۲۳ سال اعلام شد
تیم ملی فوتبال به روسیه سفر کرد
اسبقیان: اگر ببینیم باشگاهی تخلف می‌کند حتما ورود خواهیم کرد
دبیر: سرداران و شهدای بزرگ ما کشتی‌گیر بودند/ کار فرهنگی مکمل کار فنی و قهرمانی است
مشایخی: تیم جوان و باانگیزه‌ای داریم/ طبیعت هفته به هفته بهتر خواهد شد
نارضایتی کاپیتان یونایتد از ترکیب آموریم
دوئل تیم‌های مدعی برای قهرمانی در مسابقات دستجات آزاد رولبال آقایان
پیام بازیکن استقلال برای اسطوره سابق بارسلونا
لبران جیمز پیش‌فصل NBA را از دست داد
رامین رضاییان، کاپیتان استقلال می‌شود
آماده سازی استقلال برای ادامه لیگ برتر و آسیا با حضور ساپینتو
طارمی از نیمکت المپیاکوس؛ آیا ستاره ایرانی می‌تواند بار دیگر بدرخشد؟
کسب سهمیه انفرادی تنیس روی میز جهان توسط دختران نوجوان ایرانی
حدادی: شرایط دوومیدانی‌کاران ایران در کشور‌های اسلامی سخت‌تر است
سرمربی روسیه: بی‌احترامی نباشد، بولیوی تکنیکی‌تر از ایران است
صالحی‌پور: با قدرت جبران می‌کنم
کریستیانو رونالدو: شاید از دیدنم خسته شده‌اید ولی باز هم می‌خواهم بازی کنم