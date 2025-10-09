باشگاه خبرنگاران جوان - مدیران لالیگا در تصمیمی عجیب و بحث‌برانگیز اعلام کرده‌اند که دیدار بارسلونا برابر ویارئال در هفته هفدهم رقابت‌های لالیگا به جای ورزشگاه اختصاصی ویارئال در ورزشگاه هارد راک شهر میامی آمریکا برگزار خواهد شد.

فرانکی دیونگ، کاپیتان هلندی بارسلونا با این تصمیم مخالفت و آن را غیر منطقی و ناعادلانه توصیف کرد.

بازی ویارئال و بارسلونا قرار است ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵، در ورزشگاه هارد راک شهر میامی آمریکا برگزار شود؛ رویدادی تاریخی که برای اولین بار اتفاق می‌افتد. تصمیم سران لالیگا برای انتقال این بازی پس از تأیید رسمی اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) برای برگزاری مسابقه خارج از مرز‌های اسپانیا گرفته شده است.

دیونگ در واکنش به این تصمیم گفت: صادقانه بگویم این تصمیم را دوست ندارم. من موقعیت باشگاه‌ها را درک می‌کنم، چون آنها منافع مالی خواهند داشت و شاید بخواهند برند خود را در سطح جهانی گسترش دهند ولی من موافق این کار نیستم.

او ادامه داد: فکر می‌کنم این تصمیم برای بازیکنان خوب نیست، چون ما از قبل با برنامه فشرده و سفر‌های زیاد دست‌وپنجه نرم می‌کنیم و این تصمیم اوضاع را بدتر می‌کند. همچنین از نظر رقابت، عادلانه نیست، چون این بازی باید خارج از زمین ما برگزار شود ولی حالا در زمین بی‌طرف برگزار می‌شود و این درست نیست.

این ستاره هلندی در پایان گفت: به نظرم طبیعی است که باشگاه‌های دیگر از این تصمیم ناراضی باشند. این یک لیگ اسپانیایی است و عجیب است که برخی از بازی‌های آن در آمریکا برگزار شود. به نظرم این تصمیمی غیر منطقی و ناعادلانه است.

بارسلونا هر چند فصل جدید رقابت‌های لالیگا را بسیار خوب آغاز کرد، اما در دیدار اخیر برابر سویا ناامیدکننده ظاهر شد و با نتیجه چهار بر یک شکست خورد و همین باعث شد تا صدر جدول رده‌بندی را از دست دهد و به رئال مادرید واگذار کند.