باشگاه بوکاجونیورز اعلام کرد که میگل آنخل روسو، سرمربی بوکاجونیورز که دوران حرفه‌ای طولانی او بیش از دوازده باشگاه در آرژانتین، شیلی، مکزیک، اسپانیا و کلمبیا را در بر می‌گرفت، پس از مبارزه‌ای طولانی با بیماری سرطان درگذشت. او ۶۹ سال داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه بوکاجونیورز خبر درگذشت میگل آنخل روسو را اعلام کرد. این باشگاه در شبکه‌های اجتماعی خود نوشت: “میگل ردپایی جاودان بر جای گذاشت و همیشه نمونه‌ای از شادی، گرمی و تعهد خواهد بود. ما در این لحظه سخت در کنار خانواده و عزیزان او هستیم. خداحافظ، میگل عزیز! ”

روسو که در سال ۲۰۱۷ به سرطان پروستات مبتلا شده بود، در ژوئن گذشته قرارداد هدایت بوکاجونیورز را برای سومین بار پذیرفت. او پیش‌تر این تیم را در سال ۲۰۰۷ و همچنین از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ هدایت کرده بود. آخرین رقابت مهم میگل آنخل روسو با بوکاجونیورز مربوط به جام جهانی باشگاه‌های فیفا ۲۰۲۵ بود. او تیم را در لیگ هدایت می‌کرد، اما در پایان ماه گذشته به دلیل وخامت وضعیت جسمانی‌اش مرخصی گرفت. آخرین دیدار او روی نیمکت بوکاجونیورز در تاریخ ۲۱ سپتامبر و مقابل تیم سنترال کوردوبا در ورزشگاه لا بومبونرا برگزار شد. از آن زمان به بعد، دستیاران او، کلودیو اوبدا و خوونال رودریگز از کلمبیا، مسئولیت هدایت تیم را بر عهده گرفته‌اند.

در آرژانتین، روسو همچنین هدایت دو تیم محبوب دیگر را بر عهده داشت؛ سان لورنزو در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ و ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ و رایسینگ کلاب در سال ۲۰۱۰. در خارج از کشور، او تیم‌های Universidad de Chile در شیلی، سالامانکا در اسپانیا، مورلیا در مکزیک، میلوناریوس در کلمبیا، آلیانزا لیما در پرو، سرو پورتنیو در پاراگوئه و النصر در عربستان سعودی را هدایت کرده است.

روسو به عنوان بازیکن، هافبک تیم استودیانتس ده لا پلاتا بود و در سال ۱۹۷۵ حرفه‌ای شد و کل دوران بازیگری خود را در این باشگاه گذراند. او در سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ شد و در نهایت در سال ۱۹۸۸ از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.

برچسب ها: اسطوره فوتبال ، درگذشت اسطوره های فوتبال
خبرهای مرتبط
اسطوره فوتبال انگلیس بستری شد
تراژدی امپراتور
اسطوره نامدار باشگاه منچستریونایتد درگذشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرعون‌ها به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند
رونالدو اولین بازیکن میلیاردر فوتبال جهان شد
عربستان ۳ - ۲ اندونزی/ پیروزی سخت سعودی‌ها مقابل شاگردان کلایورت در شب پنالتی‌ها
تساوی عمان و قطر در نخستین بازی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶
برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال در روسیه با حضور تماشاگران
لیگ را تعطیل کرده و استادیوم درست کنند/ چند بازیکن خارجی به درد استقلال نمی‌خورند
من اسم تیم تانزانیا را تا الان نشنیده‌ام/ ایراد درویش فسخ قرارداد با دورسون است
آخرین اخبار
لیگ را تعطیل کرده و استادیوم درست کنند/ چند بازیکن خارجی به درد استقلال نمی‌خورند
من اسم تیم تانزانیا را تا الان نشنیده‌ام/ ایراد درویش فسخ قرارداد با دورسون است
فرعون‌ها به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کردند
برگزاری تمرین تیم ملی فوتبال در روسیه با حضور تماشاگران
عربستان ۳ - ۲ اندونزی/ پیروزی سخت سعودی‌ها مقابل شاگردان کلایورت در شب پنالتی‌ها
تساوی عمان و قطر در نخستین بازی مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶
رونالدو اولین بازیکن میلیاردر فوتبال جهان شد
داوران مونته‌نگرویی، بازی ایران و روسیه را سوت می‌زنند
درخواست باشگاه پرسپولیس از تیم ملی ازبکستان؛ ارونوف بازی با اروگوئه را از دست داد؟
پیش‌بینی زلاتان برای جام جهانی: آنچلوتی می‌تواند برزیل را قهرمان کند
ورزشکار کازرونی نخستین مدال آسیایی تاریخ ایران در رشته هی‌بال را کسب کرد
اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان و زیر ۲۳ سال اعلام شد
تیم ملی فوتبال به روسیه سفر کرد
اسبقیان: اگر ببینیم باشگاهی تخلف می‌کند حتما ورود خواهیم کرد
دبیر: سرداران و شهدای بزرگ ما کشتی‌گیر بودند/ کار فرهنگی مکمل کار فنی و قهرمانی است
مشایخی: تیم جوان و باانگیزه‌ای داریم/ طبیعت هفته به هفته بهتر خواهد شد
نارضایتی کاپیتان یونایتد از ترکیب آموریم
دوئل تیم‌های مدعی برای قهرمانی در مسابقات دستجات آزاد رولبال آقایان
پیام بازیکن استقلال برای اسطوره سابق بارسلونا
لبران جیمز پیش‌فصل NBA را از دست داد
رامین رضاییان، کاپیتان استقلال می‌شود
آماده سازی استقلال برای ادامه لیگ برتر و آسیا با حضور ساپینتو
طارمی از نیمکت المپیاکوس؛ آیا ستاره ایرانی می‌تواند بار دیگر بدرخشد؟
کسب سهمیه انفرادی تنیس روی میز جهان توسط دختران نوجوان ایرانی
حدادی: شرایط دوومیدانی‌کاران ایران در کشور‌های اسلامی سخت‌تر است
سرمربی روسیه: بی‌احترامی نباشد، بولیوی تکنیکی‌تر از ایران است
صالحی‌پور: با قدرت جبران می‌کنم
کریستیانو رونالدو: شاید از دیدنم خسته شده‌اید ولی باز هم می‌خواهم بازی کنم