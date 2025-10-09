براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۲ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا  منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز در شهرهای اهواز ۱۵۳، دشت آزادگان ۱۵۳ و شوشتر ۱۵۲ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی است.

شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان 119، آغاجری102، اندیمشک ۱۰۲، ,باغملک ۱۲۷، بهبهان ۱۴۸، خرمشهر ۱۴۰، شادگان ۱۴۸، ملاثانی ۱۰۹ و هویزه۱۵۰ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهرهای اندیکا ، ایذه، دزفول ، دهدز، رامهرمز ، شوش، لالی و هندیجان قابل قبول و مسجدسلیمان نیز تنها شهر پاک خوزستان گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور 

