باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی پوردهقان نماینده مجلس، با اشاره به موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) گفت: ابتدا باید از مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکر کنم که بالاخره کشور را از وضعیت بلاتکلیفی خارج کرد و به یک نتیجه مشخص رسیدیم.

وی با بیان اینکه «پیوستن ایران به کنوانسیون CFT، تصمیم بسیار مثبتی است»، گفت: متاسفانه این نقطه ضعف در کشور ما وجود دارد که تصمیمات را در زمان خودش اتخاذ نمی‌کنیم یعنی کشور حدود ۸ سال معطل شد تا اینکه درباره پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT تصمیم‌گیری شود. در همین مدت اقتصاد و هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل شده آن هم اقتصادی که وابسته و حساس به این موضوعات است؛ علاوه بر این، در همین ایام تریبون‌های مختلف چه مذهبی و چه غیرمذهبی، درگیر بیان این مسائل شده بودند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: باید این تصمیم در زمان خودش گرفته می‌شد تا اثرگذاری بیشتری داشت. اکنون با اینکه اقدام بسیار خوبی گرفته شده، اما پیوستن به این کنوانسیون تأثیر خاصی بر بدنه اقتصاد کشور به‌عنوان یک خبر خوش نگذاشت.

پوردهقان در عین حال گفت: با این وجود قطعا پیوستن ایران به CFT در جهت شفاف شدن اقتصاد، دور کردن فضای اقتصادی از پول‌شویی و بازار‌های غیررسمی و زیرزمینی کمک خواهد کرد؛ همچنین امتیاز مثبتی در گزارش‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاران خارجی است مبنی بر اینکه پایه‌های اقتصادی بسیار خوبی در کشور ما وجود دارد.

وی اضافه کرد: البته تا زمانی که موضوع تحریم‌ها و اتصال کش. ور به نظام اقتصادی جهانی حل‌وفصل نشود، نمی‌توان انتظار داشت اثرات ملموس و فوری ایجاد شود.

پوردهقان در پایان و در جمع‌بندی گفت: اگر پیوستن ایران به CFT در زمان مناسب انجام می‌شد، تأثیرگذاری‌اش بیشتر بود. اکنون مسیر سخت‌تر و شرایط خاص‌تری پیش رو داریم تا بتوانیم این اتفاق مثبت را به نتیجه مطلوب برسانیم.

۰۹:۱۸ ۱۷ مهر ۱۴۰۴
وقتی هیچ کشور غربی و شرقی به هیچ قانونی احترام نمیگذاره چرا خودتون و مملکت رو با پیوستن به این پیمانهای دروغی دچار درد سر میکنید ؟
