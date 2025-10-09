یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که انتظار می‌رود اسرای اسرائیلی پس از تصویب توافق آتش‌بس غزه در کابینه اسرائیل، روز دوشنبه آزاد شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گفته یک مقام کاخ سفید، انتظار می‌رود اسرای اسرائیلی پس از تصویب توافق آتش‌بس پیشنهادی آمریکا برای غزه توسط کابینه اسرائیل، روز دوشنبه آزاد شوند.

این مقام که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری آناتولی گفت: «این توافق پنجشنبه به کابینه اسرائیل می‌رود. به محض اینکه رأی مثبت بدهند، اسرائیل باید به خط عقب‌نشینی برود که باید کمتر از ۲۴ ساعت طول بکشد. سپس مهلت ۷۲ ساعته آغاز می‌شود و حماس در صورت امکان سعی خواهد کرد زودتر اقدام کند. ارزیابی ما این است که آزادی اسرا از روز دوشنبه آغاز خواهد شد.»

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اوایل بامداد پنجشنبه اعلام کرد که اسرائیل و حماس در مورد مرحله اول طرح صلح غزه که توسط ایالات متحده پیشنهاد شده بود، به توافق رسیده‌اند.

ترامپ در پلتفرم اجتماعی گفت: «همه گروگان‌ها خیلی زود آزاد خواهند شد و اسرائیل نیرو‌های خود را به عنوان اولین گام‌ها به سوی صلحی قوی، پایدار و ابدی به خط مورد توافق عقب‌ خواهد برد.» او افزود که با همه طرف‌ها «به طور منصفانه رفتار خواهد شد.»

رئیس جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد که ممکن است این آخر هفته به خاورمیانه سفر کند. این طرح ۲۰ ماده‌ای که اولین بار در ۲۹ سپتامبر اعلام شد، شامل آزادی همه اسرای اسرائیلی در ازای زندانیان فلسطینی، آتش‌بس، خلع سلاح حماس و بازسازی غزه است.

تل آویو تخمین می‌زند که نزدیک به ۵۰ اسیر اسرائیلی در غزه باقی مانده‌اند، از جمله حدود ۲۰ نفر که گمان می‌رود زنده باشند.

به گفته به اصطلاح یک گروه حقوق بشر اسرائیلی بیش از ۱۱۰۰۰ فلسطینی در زندان‌های اسرائیل نگهداری می‌شوند که ۳۵۴۴ نفر از آنها بدون محاکمه در بازداشت هستند.

از اکتبر ۲۰۲۳، حملات اسرائیل نزدیک به ۶۷۲۰۰ فلسطینی را در این منطقه محاصره شده به شهادت رسانده است که اکثر آنها زنان و کودکان بوده‌اند. بمباران بی‌وقفه غزه را تا حد زیادی غیرقابل سکونت کرده و منجر به گرسنگی و بیماری گسترده شده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: آتش بس در غزه ، جنگ غزه
خبرهای مرتبط
احتمال سفر ترامپ به منطقه برای توافق آتش‌بس غزه
حماس از دستیابی به توافقی برای پایان جنگ در غزه خبر داد
ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه با وجود اعلام آتش‌بس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روبیو: گزارش‌های بسیار مثبتی از مذاکرات آتش‌بس غزه دریافت می‌کنیم
تشدید بحران آب در کابل همزمان با بازگشت انبوه مهاجرین
فیسبوک، اینستاگرام و ایکس در افغانستان محدود شدند
قهرمانی بدنساز افغانستانی در فنلاند؛ کسب دو مدال طلا و جواز حضور در مسابقات جهانی
تخلیه قدیمی ترین اردوگاه پناهجویان در پاکستان؛ چترال بسته شد
بازسازی بناهای تاریخی پس از زلزله هرات
رشد کم اقتصادی همزمان با فقر و آوارگی فزاینده در افغانستان
آکسیوس از پیش‌بینی‌ها برای پایان جنگ غزه تا چند روز آینده خبر داد
پارلمان اسپانیا تحریم تسلیحاتی رژیم اسرائیل را تصویب کرد
نخست‌وزیر مستعفی فرانسه از معرفی قریب‌الوقوع جانشین خود خبر داد
آخرین اخبار
حماس از دستیابی به توافقی برای پایان جنگ در غزه خبر داد
بازسازی بناهای تاریخی پس از زلزله هرات
قهرمانی بدنساز افغانستانی در فنلاند؛ کسب دو مدال طلا و جواز حضور در مسابقات جهانی
تخلیه قدیمی ترین اردوگاه پناهجویان در پاکستان؛ چترال بسته شد
تشدید بحران آب در کابل همزمان با بازگشت انبوه مهاجرین
فیسبوک، اینستاگرام و ایکس در افغانستان محدود شدند
رشد کم اقتصادی همزمان با فقر و آوارگی فزاینده در افغانستان
روبیو: گزارش‌های بسیار مثبتی از مذاکرات آتش‌بس غزه دریافت می‌کنیم
نخست‌وزیر مستعفی فرانسه از معرفی قریب‌الوقوع جانشین خود خبر داد
پارلمان اسپانیا تحریم تسلیحاتی رژیم اسرائیل را تصویب کرد
آکسیوس از پیش‌بینی‌ها برای پایان جنگ غزه تا چند روز آینده خبر داد
سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان راهی چین شد
سرپرست وزارت خارجه طالبان برای گفت‌وگوهای دوجانبه عازم هند شد
پارلمان آلمان برنامه «شهروندی سریع» مهاجران را لغو کرد
نفوذی‌های جنگ ۱۲ روزه چه کسانی بودند؟ افغانستانی‌ها میان دستگیرشدگان نبوده‌اند
توافق تسریع اجرای پروژه انتقال برق تاپ در دیدار کابل
فیدان: آتش‌بس غزه ممکن است امشب اعلام شود
منابع فلسطینی: مذاکرات آتش‌بس غزه وارد مرحله نهایی شده است
سی‌ان‌ان از تمرکز مذاکرات مصر بر خروج نظامیان اسرائیلی و تبادل اسرا خبر داد
لولو، خالد، هند و عمر؛ کودکانی که صدای خنده‌شان در میان ویرانه‌های غزه گم شد
استقبال حماس از پیوستن مقامات جدید بین‌المللی به مذاکرات مصر: فضای مانور نتانیاهو کمتر خواهد شد
حماس فهرست اسرایی را که قرار است مبادله شوند، ارائه کرد
هشدار جدی روسیه به غرب در صورت ارسال تاماهاوک به اوکراین
فرمان رئیس طالبان؛ انتقال اجباری خانواده‌های مقامات از خارج به افغانستان
زمین‌لرزه ۴.۴ ریشتری ننگرهار را لرزاند
توافق افغانستان و قزاقستان برای افزایش مبادلات تجاری به سه میلیارد دلار
وزیر جهاد کشاورزی ایران به‌زودی به افغانستان سفر می‌کند + فیلم
فشار آمریکا به ترکیه برای توقف واردات نفت و گاز از ایران و روسیه
سرنگونی کابینه نتانیاهو کلید خورد
طرح تجهیز اوکراین به تاماهاوک؛ اعتراف پنهان غرب به پیروزی روسیه