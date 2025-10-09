باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گفته یک مقام کاخ سفید، انتظار می‌رود اسرای اسرائیلی پس از تصویب توافق آتش‌بس پیشنهادی آمریکا برای غزه توسط کابینه اسرائیل، روز دوشنبه آزاد شوند.

این مقام که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری آناتولی گفت: «این توافق پنجشنبه به کابینه اسرائیل می‌رود. به محض اینکه رأی مثبت بدهند، اسرائیل باید به خط عقب‌نشینی برود که باید کمتر از ۲۴ ساعت طول بکشد. سپس مهلت ۷۲ ساعته آغاز می‌شود و حماس در صورت امکان سعی خواهد کرد زودتر اقدام کند. ارزیابی ما این است که آزادی اسرا از روز دوشنبه آغاز خواهد شد.»

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اوایل بامداد پنجشنبه اعلام کرد که اسرائیل و حماس در مورد مرحله اول طرح صلح غزه که توسط ایالات متحده پیشنهاد شده بود، به توافق رسیده‌اند.

ترامپ در پلتفرم اجتماعی گفت: «همه گروگان‌ها خیلی زود آزاد خواهند شد و اسرائیل نیرو‌های خود را به عنوان اولین گام‌ها به سوی صلحی قوی، پایدار و ابدی به خط مورد توافق عقب‌ خواهد برد.» او افزود که با همه طرف‌ها «به طور منصفانه رفتار خواهد شد.»

رئیس جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد که ممکن است این آخر هفته به خاورمیانه سفر کند. این طرح ۲۰ ماده‌ای که اولین بار در ۲۹ سپتامبر اعلام شد، شامل آزادی همه اسرای اسرائیلی در ازای زندانیان فلسطینی، آتش‌بس، خلع سلاح حماس و بازسازی غزه است.

تل آویو تخمین می‌زند که نزدیک به ۵۰ اسیر اسرائیلی در غزه باقی مانده‌اند، از جمله حدود ۲۰ نفر که گمان می‌رود زنده باشند.

به گفته به اصطلاح یک گروه حقوق بشر اسرائیلی بیش از ۱۱۰۰۰ فلسطینی در زندان‌های اسرائیل نگهداری می‌شوند که ۳۵۴۴ نفر از آنها بدون محاکمه در بازداشت هستند.

از اکتبر ۲۰۲۳، حملات اسرائیل نزدیک به ۶۷۲۰۰ فلسطینی را در این منطقه محاصره شده به شهادت رسانده است که اکثر آنها زنان و کودکان بوده‌اند. بمباران بی‌وقفه غزه را تا حد زیادی غیرقابل سکونت کرده و منجر به گرسنگی و بیماری گسترده شده است.

